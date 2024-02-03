 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay'ı eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay'ı eleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, CHP\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay\'ı eleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili eleştirilerde bulundu. İnan, Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, CHP'li yönetimin ilçenin geriye gittiğini ve vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın kentin sorunlarını bildiğini ve seçimi kazanmak istediklerini söyledi.

03.02.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili, "Karşıyaka'da tek bir kalem icraat yapmadığını, ilçenin ekonomisini ve kaynaklarını ne kadar çarçur ettiğini de iyi biliyoruz." dedi.

İnan, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda düzenlenen vefa yemeğinde, AK Parti'de görev yapmış yöneticiler ve üyelerle bir araya geldi.

Kemalpaşa'nın geçen 5 yıl içinde çok zaman kaybettiğini söyleyen İnan, CHP'li yönetim nedeniyle ilçenin 25 yıl geri götürüldüğünü, belediyecilik hizmetleri konusunda vatandaşların mağdur edildiğini belirtti.

İnan, 31 Mart'ta seçimi kazanıp Kemalpaşa'nın hizmet açığını kapatmak istediklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mız size çok güveniyor. Cumhurbaşkanı'mızla ne zaman İzmir'i konuşsak bana Kemalpaşa diyor. Cumhurbaşkanı'mızın bu güzel ilçeye olan sevgisini inanıyorum ki Kemalpaşalılar da karşılıksız bırakmayacak. 56 gün boyunca tüm önceliğimizi belediye başkan adayımıza vererek, birlikte omuz omuza geçirmeliyiz." diye konuştu.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın kentin tüm sorunlarını bildiğini ifade eden İnan, hem İzmir hem de Kemalpaşa'da seçimi kazanmak istediklerini söyledi.

CHP'nin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığını hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"Açıkladıkları ismin Karşıyaka'da tek bir kalem icraat yapmadığını, ilçenin ekonomisini ve kaynaklarını ne kadar çarçur ettiğini de iyi biliyoruz. Karşıyaka'daki işçilere ve emekçilere, maaşını dahi ödeyemeyen bir belediyecilik anlayışını yönettiğini de biliyoruz. İzmirli hemşehrilerimiz, Cemil Tugay'ı Karşıyaka'da geçirdiği başarısız dönemden iyi bilir. Zaten büyükşehir belediye başkan adaylığı CHP'de böyle başarıyla ölçülen bir şekilde olmuyor. Kongrelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i destekledi diye bugün büyükşehir adayı. Bir vefayı ödeyecekleri bir tablo oldu. Ama İzmir, kendi parti içerisindeki hesaplarını taşıyacak bir şehir asla değil."

İnan, İzmir'de ve Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın 2023'te olduğu gibi seçimlerden zaferle çıkacağını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhur İttifakı olarak Kemalpaşa Belediyesini kazanmak istediklerini, bunun için çok çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar da Cumhur İttifakı olarak Kemalpaşa'da seçimi kazanmak için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını, ilçede birçok önemli projeyi hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Toplantının ardından İnan, Saygılı ve Atar, Kemalpaşa'da esnaf ziyareti yaparak, seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Gençlik, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay'ı eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 20:25:03. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay'ı eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement