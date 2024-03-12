AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, CHP Genel Başkanı Özel\'in trafik çilesi açıklamasına cevap verdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in " Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." sözlerine ilişkin, "Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük, keyfini çıkar." değerlendirmesinde bulundu.
İnan, yazılı açıklamasında, "Sayın Özgür Özel, İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi." ifadesini kullandı.
İzmir İş Dünyası buluşmasında konuşan Özel'in, Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada geldiğini belirterek, "Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." dediğini anımsatan İnan, şunları kaydetti:
"Tarihi itiraf! Sayın Özgür Özel, İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canıgönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk."
Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesinin Sabuncubeli Tüneli sayesinde olduğunu anlatan İnan, "İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar." değerlendirmesini yaptı.
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