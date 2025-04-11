AK Parti Gençlik Kolları Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara dönüşü İl Gençlik Kolları Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığını binası toplantım salonunda İl Gençlik Kolları Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ramazan sonrası gerçekleştirilen bu ilk toplantıda, gençlik kollarının yeni projeleri ve hedefleri ele alındı.

Serkan Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca gençlik kollarının gösterdiği özveri ve gayret için teşekkür ederek, gençlerin heyecanı ve inancının kendilerine güç verdiğini ifade etti. - BİLECİK