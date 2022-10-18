AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Dünya liderliğine giden yolda 'ben de varım' diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Dünya liderliğine giden yolda 'ben de varım' diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak"

18.10.2022 16:16

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Dünya liderliğine giden yolda 'ben de varım' diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak" AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Dünya liderliğine giden yolda 'ben de varım' diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Dünya liderliğine giden yolda 'ben de varım' diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Dünya liderliğine giden yolda 'ben de varım' diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var, 2023'te Meclis'in oluşumu var. Böylece Türkiye yüzyılını inşa edecektir" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Genç Liderler Okulu eğitim programına AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım katıldı. Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, "İki günlük bir program planlanmış. Bu programın amacı, 2023'e giderken Türkiye'nin gelecek vizyonu ne, gençlerimizin gelecekle ilgili hayalleri ne, bunlara yönelik atılacak adımları değerlendirmek; tüm bunları yaparken geçmişin tecrübelerini de bir veri olarak hatırlatmak. Çünkü biliyoruz ki geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişin tecrübesi, geleceğin enerjisi, gençlerin enerjisi Türkiye'nin güvencesidir" dedi.

"Gençlerin siyaseti, düşünülenin aksine AK Parti'de bütün partilerden açık ara öndedir" diyen Yıldırım, "Sosyal medya, sanal siyaset, bu mecralarda hiçbir kurala tabi olmaksızın her şeyi mubah gören bir siyaset anlayışını bir tarafa bırakırsak, sorumlu siyaset anlayışı açısından AK Parti bünyesinde siyaset yapan genç kadroların Türkiye'nin gelecek tasavvuru Türkiye'nin bölgesel ve küresel hangi sınamalarla karşı karşıya olduğunu, en sağlıklı şekilde değerlendiren bir topluluk olduğunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, istişare etmenin önemli olduğunu söyleyerek, "En büyük tehlike, en akıllı olduğumuzu düşünmekle başlar. İşte o zaman geriye dönüş başlamış demektir. Söylediğim bir söz vardır, 'Mükemmel, iyinin düşmanıdır.' İyi, bizim elimizle tutacağımız bir iş olmalı. Mükemmel her zaman arayışımız olarak devam etmeli" açıklamasında bulundu.

2023 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girileceğini hatırlatan Yıldırım, "2023 önemli bir tarih. İki bakımdan önemli. Birincisi Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını geride bırakmış olacağız ve yeni bir yüzyıla başlamış olacağız. İkincisi de yeni yüzyılda Türkiye'de Türkiye yüzyılı başlatacak ve dünya liderliğine giden yolda ben de varım diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. 2023'te Meclis'in oluşumu var. Böylece Türkiye yüzyılını inşa edecektir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: 'Dünya liderliğine giden yolda 'ben de varım' diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak' - Son Dakika

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