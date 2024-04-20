Ömer Çelik, Sur Belediyesi\'nde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çelik'in paylaşımında, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de afet gönüllülerinin sayısının 1,5 milyona ulaştığını belirtti. Sezer, afetlerle mücadele etmenin temel şartının riski azaltmak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Sezer, afetlerde gönüllülerin ön saflarda olduğunu söyledi.
Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir protesto düzenledi. Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, seçim sürecindeki başarılı deneyimler ve CHP'li belediye başkanlarının yapacağı çalışmalar ele alınıyor.
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınayarak Filistin'in yanında olduklarını belirtti.
Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, tüm şehit ailelerini konaklama yemek dahil Beypazarı'nda ücretsiz misafir edeceklerini duyurdu. Başkan Kasap, ayrıca gazilere de yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.
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