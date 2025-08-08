AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Tokat\'ta "Hep Birlikte Güçlü Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Hassasiyetlerimizi net şekilde koruyacağız. Yediden yetmişe herkese ulaşarak, süreci anlatma sorumluluğumuz var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Hep Birlikte Güçlü Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Tokat'ta basın mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen programda konuşan Acar, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerini merkeze alan bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Kadın kollarımız Cumhurbaşkanımızın mektubunu gazi ve şehit ailelerine ulaştırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesiyle başlayan sürecin önemine değinen Acar, "Kadın kollarımız, Cumhurbaşkanımızın mektubunu şehit ailelerine ulaştırıyor. Tokat'ta gördüğümüz ilgi ve destek, toplumun bu konuda samimi bir yaklaşım içinde olduğunu gösteriyor. Başka analar ağlamasın diyen bir hassasiyetle süreci sürdürüyoruz" dedi.

"Manipüle edenlere karşı teşkilatımızla sahada olacağız"

Sürecin doğru bir zemine oturması için çalıştıklarını ifade eden Acar, "Bu süreçte manipülasyon yapmak isteyenler olacaktır. Ancak biz teşkilatlarımızla birlikte doğru bilgilendirmelerle sahada olacağız. 40 yılda 2 trilyon dolara mal olan terörün sona ermesi, ülkemiz için ekonomik ve toplumsal anlamda büyük kazanım olacaktır" diye konuştu.

"Al-ver pazarlığı değil"

Acar, "Bu bir al-ver pazarlığı değil. Hassasiyetlerimizi net şekilde koruyacağız. Yediden yetmişe herkese ulaşarak, süreci anlatma sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı. - TOKAT