AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Bursa Mahalle Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
05.05.2026 20:46
"Biz Cumhuriyet Halk Partisinin düşmanı değiliz. Biz millete hizmet yolunda, milletimize daha iyisini sağlamak için rekabet ettiğimiz bir anlayışla Türkiye'de siyaset yapıyoruz" - "Bu davanın samimiyetini ve kudretini çok daha büyük bir mücadele azmiyle hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bunun da çekirdeğinde, bunun da samimiyetinin merkezinde mahalle teşkilatlarımızın rolü var. En önemli rol mahalle teşkilatlarımızın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Biz Cumhuriyet Halk Partisinin düşmanı değiliz. Biz millete hizmet yolunda, milletimize daha iyisini sağlamak için rekabet ettiğimiz bir anlayışla Türkiye'de siyaset yapıyoruz." dedi.

Büyükgümüş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Bursa Mahalle Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Türkiye'yi büyük ve güçlü bir Türkiye olarak inşa etmeyi sürdüreceklerini belirten Büyükgümüş, mahalle başkanlarını "uç beyi" olarak nitelendirdiklerini anlattı.

Büyükgümüş, Bursa'yı çok sevdiklerini dile getirerek, "Bursa ile aramıza hiç kimsenin girmesine asla müsaade etmeyiz. Tabii bu vesileyle Bursaspor'umuzu da gönülden tebrik ediyoruz. İnşallah Süper Lig şampiyonluğuyla tarihine altın harflerle yazdırdığı o güzel geçmişi yeniden ihya edecek." diye konuştu.

Bursa'nın son birkaç yılda özellikle yerel yönetimler eliyle geldiği noktanın kalplerini burktuğunu belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Biz Bursa'nın tarihinden ilhamla hep güzellikle, hep AK davamızla birlikte yeni hizmetlerle bereketle, geleceğe Türkiye'yi taşıyacak lokomotif rolüyle anılmasını isteriz ama özellikle son haftalarda gördüğümüz, şahit olduğumuz Büyükşehir Belediyesi merkezli bu soruşturmalar gerçekten bizi üzüyor. Birçok vesileyle ifade ettik. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin düşmanı değiliz. Biz millete hizmet yolunda, milletimize daha iyisini sağlamak için rekabet ettiğimiz bir anlayışla Türkiye'de siyaset yapıyoruz. İddiamızı ortaya koyuyoruz. Fikrimizi ortaya koyuyoruz ve her durumda milletimizin kararını başımızın tacı ederiz ama bu demek değildir ki yolsuzlukla, arsızlıkla, ahlaksızlıkla şehirlerimiz anılamaz. Bunun karşısında da milli iradenin gücüyle ve ilgili kurumlarla mutlaka devletimiz gereğini yapmalıdır."

"Geçmişin sorumluluğu bizlerin omuzlarında"

Büyükgümüş, iftiraların karşısında hakikati söylemeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu güzel pazar gününde işini, aşını, ailesini bırakıp teşkilatımız, çok kıymetli mahalle başkanlarımız böyle sevgiyle, coşkuyla, dinamizmle bir araya gelmişse Allah'ın izniyle bu iş tamamdır. Bu çatının hangi noktasında görev yaparsak yapalım, nerede vazife üstlenirsek üstlenelim hepsi başımızın tacı. Bizim siyasi geleneğimizde, bizim siyaset anlayışımızda asla ve asla teşkilatçılık itibarıyla söylüyorum hiyerarşiye yer yoktur. Biz bakanlarından, mahalle teşkilatlarından, kabinesinden köy temsilcilerine kadar bir ve bütün halde davamızın, ideallerimizin tahakkuk etmesi için liderimizin vizyonunun, fikrinin, heyecanının Anadolu'ya yayılması için gönül seferberliğiyle çalışan inançlı kadrolarız."

Partisinin mahalle teşkilatlarının önemine değinen Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu davanın samimiyetini ve kudretini çok daha büyük bir mücadele azmiyle hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bunun da çekirdeğinde, bunun da samimiyetinin merkezinde mahalle teşkilatlarımızın rolü var. En önemli rol mahalle teşkilatlarımızın. Toplumla birebir en yoğun temas eden teşkilat kademesi olmamız hasebiyle, ayrıca bir sorun varsa, atacağımız bir adım varsa, bununla ilgili olarak ilk sinyali bu kutlu çatının altına getirecek olan mahalle teşkilatlarımız. Onun için her şehirde mahalle başkanlarımızla, yönetimlerimizle bir araya geliyor ve Türkiye'nin geleceğine damgamızı inşallah daha uzun yıllar vuracağımız programımızı, siyaset anlayışımızı ve teşkilat faaliyetlerimizi hep birlikte müzakere ediyoruz. Bu teşkilatın neresinde görev yaparsak yapalım omuzlarımızda tarihi bir sorumluluk var. Bugün görev yapanlar olarak geçmişin sorumluluğu bizlerin omuzlarında."

Büyükgümüş, bugün Türkiye'de iki siyasi anlayışın hakim olduğunu vurgulayarak, "Biri AK Parti'mizin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği büyük ve güçlü Türkiye idealidir. Bu büyük ve güçlü Türkiye idealiyle tüm dünya mazlumlarına umut olacak, yarınları inşa edecek bir mücadele için biz siyaset yapıyoruz. Karşımızda Türkiye'nin, Avrupa'nın kenarında küçük, iddiasız bir ülke olarak yoluna devam etmesini savunanlar var. Tercih bu, karar bu. Hangi noktada, nerede vazifemiz varsa yapacağımız çalışmalarla bu mücadeleye ışık tutacak olanlar da bizleriz." ifadesini kullandı.

Bu davanın neresinde olursa olsun üstlenilen görevin önemli olduğunun altını çizen Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün gerçekten Bursa'mızda hem gerçekleştirdiğimiz istişarelerle hem şu yoğun katılım coşku ve heyecanla yüreğimiz genişleyerek sözümüzün tesiri artarak inşallah ayrılacağız. Allah hepinizden razı olsun. Bursa nasıl Anadolu'daki yolculuğumuza başkentlik etmişse, buradaki millet varlığımıza mihmandarlık etmişse inşallah Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olarak dünya mazlumlarına umut olacağı işte o kutlu gelecek için Bursa yine anlaşılan öncü olmaya devam edecek. Bursa'yı seviyoruz."

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Küplüpınar Mahalle Başkanı Erkan Kuner de birer konuşma yaptı.

AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç ve Mustafa Yavuz ile çok sayıda partilinin katıldığı program daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
