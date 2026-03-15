AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Kocaeli'de konuştu Açıklaması

15.03.2026 22:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah bu sofralarda buluştuğumuz bereketle sahadaki çalışmalarımızın azmi, kararlılığıyla 2028 yılında yapılacak ilk seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah bu sofralarda buluştuğumuz bereketle sahadaki çalışmalarımızın azmi, kararlılığıyla 2028 yılında yapılacak ilk seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Saadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu ile partililer tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından Büyükgümüş, AK Parti Kocaeli Teşkilatı'nca Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

Teşkilat mensuplarıyla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Büyükgümüş, Kocaeli'de teşkilat çalışmalarını değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdiklerini, kentin AK Parti teşkilatı açısından güçlü bir konumda olduğunu aktardı.

Dünyada yaşanan gelişmelerin sorumlulukları artırdığını dile getiren Büyükgümüş, zor bir zaman diliminde görev aldıklarını, dünyada meydana gelen değişimlerin, ülkenin öncü rolünün, herkesin sorumluluklarını bir kat daha artırdığını kaydetti.

"Dün olduğundan bugün çok daha fazla AK Parti teşkilatlarında görev almak, sorumluluk üstlenmek bir anlam taşıyor." diyen Büyükgümüş, geçmişten bugüne davaya emek veren kadroların tecrübesi ile bugünün emeği ve coşkusunun birleştiğini dile getirdi."

Yunus Emre'nin 'her dem yeniden doğarız' sözünü hatırlatıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği 'aşk ile koşan yorulmaz' anlayışıyla sahada çalıştıklarını vurgulayan Büyükgümüş, bayrak astıkları her yerde, iftar sofralarında ve saha çalışmalarında vatandaşlara ulaşarak davalarını ve mesajlarını anlatmaya gayret ettiklerini, bunun yalnızca siyasi bir faaliyet olmadığını ifade etti.

Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye istikametinde milletimizin bu tarihi yürüyüşünde var olması, güçlenmesi, yarınları daha büyük bir öz güvenle inşa etmesi için dua ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu sofralarda buluştuğumuz bereketle sahadaki çalışmalarımızın azmi, kararlılığıyla 2028 yılında yapılacak ilk seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, Politika, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

