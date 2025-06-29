AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Rize'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Rize'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Rize\'de konuştu Açıklaması
29.06.2025 21:47
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Biz hastaneleri, yolları, barajları, Togg'u, Kızılelma'yı yaparken, Terörsüz Türkiye ile ilk cephemizi güçlendirirken hayata geçirdiğimiz tüm siyasi atılımlarımızla, icraatlarımızla büyük ve güçlü Türkiye'nin...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Biz hastaneleri, yolları, barajları, Togg'u, Kızılelma'yı yaparken, Terörsüz Türkiye ile ilk cephemizi güçlendirirken hayata geçirdiğimiz tüm siyasi atılımlarımızla, icraatlarımızla büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunda yürüyoruz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının koordinasyonunda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nda, AK Parti'nin önemine dikkati çekti.

Teşkilat mensuplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" söylemini hatırlatan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun en meşru, en gerekli, en somut adımı olarak siyaseti görüyoruz. Peki bu daha adil bir dünyanın kuruluşuna nasıl öncülük edeceğiz? Bunu nasıl mümkün kılacağız? Bunun için de büyük ve güçlü Türkiye'nin olması lazım. Biz hastaneleri, yolları, barajları, Togg'u, Kızılelma'yı yaparken, Terörsüz Türkiye ile ilk cephemizi güçlendirirken hayata geçirdiğimiz tüm siyasi atılımlarımızla, icraatlarımızla büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunda yürüyoruz. Bu büyük güçlü Türkiye'yi de bir kuru cihangirlik davası olarak görmüyoruz."

Büyükgümüş, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için siyaset yaptıklarını vurgulayarak, "İşimizden, ailemizden ayrılıp bir araya geldiğimiz tüm toplantılarımızda, her siyasi faaliyetimizde büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşmak, büyük ve güçlü Türkiye ile daha adil bir dünyayı inşa etmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dediğimiz anda 2053'ün kapıları bize sonuna kadar açılacak"

Teşkilatçılığın sadece bugün bir şeylere ulaşmak için değil, yarınlar için yapıldığını ifade eden Büyükgümüş, "Bir siyasi hareketin üç temel unsuru var. Birincisi lider, ikincisi teşkilat, üçüncüsü de fikir. Tüm siyasi hareketler bu üç unsur üzerine şekillenir." dedi.

Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Rize'nin bağrından yetişmiş, Rize'nin evladı bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah daha uzun yıllar Allah başımızdan eksik etmesin. Gençlerle bu ülkenin geleceğini, bu ümmetin geleceğini inşa etmeye devam edecek ve inşallah 2028 yılında aldığımız güçlü neticeyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak, bu aziz millete hizmet etmeye devam edecektir. Her zaman olduğu gibi burada en güçlü desteğin Rize'den çıkacağına eminiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında dünya liderleriyle hangi kararlılıkla, hangi sözlerle konuşuyorsa, mitinglerinde de aynı inanç ve kararlıkla milletiyle konuştuğuna işaret eden Büyükgümüş, "Bunu siyasette başarmak çok zor, çok farklı yetenekler gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu dünyada çok az siyasi aktöre nasip olacak bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, millete hizmet etmek için gündemlerinde birçok çalışma ve hedeflerin olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah 2028 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dediğimiz anda ben öyle inanıyorum ki 2053'ün kapıları bize sonuna kadar açılacak ve bu siyasi iklimden aldığımız güçle inşallah dünyada güç ilişkileri yeniden tanımlanırken, alt üst oluşlar yaşanırken, zalimin zulmü en şiddetli noktasına vardığı bu anda inşallah Anadolu'dan güçlü, cesur ve kararlı bir siyasi duruşu yine AK Parti teşkilatlarıyla birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Programa, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Rize'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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