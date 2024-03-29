AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Belediyecilik AK Parti'nin işi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Belediyecilik AK Parti'nin işi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Belediyecilik AK Parti\'nin işi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Biz verdiği sözü tutan, gerçekleştiremeyeceği vaatte bulunmayan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm kesimlere yönelik hizmetlerimizle milletimize gösterdik.

29.03.2024 16:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Biz verdiği sözü tutan, gerçekleştiremeyeceği vaatte bulunmayan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm kesimlere yönelik hizmetlerimizle milletimize gösterdik." dedi.???????

Karaaslan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerine yoğun tempoda hazırlandıklarını söyledi.

Her an sahada olduklarını vurgulayan Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18. seçim zaferimizi kazanmak, şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile buluşturmak için 17 ilçemizde ve Samsun'umuz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimin sandıktan önce sahada kazanılacağını biliyoruz. Bu anlayışla milletvekilleri olarak, il ve ilçe teşkilatlarımızla, Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızla vatandaşlarımızla iç içeyiz. Gittiğimiz her yerde Cumhur İttifakı adaylarımıza hemşehrilerimizin duyduğu güvene şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

"Kalkınma yerelde başlar" anlayışıyla yola çıktıklarının altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak belediyecilik ekolü oluşturarak 21 yıldır tüm şehirlerimizde ve ülkemizde sayısız başarı hikayesi yazdık. Her seçim döneminde gerçekçi vaatlerle milletimizin huzuruna çıktık ve yetkiyi aldıktan sonra vaatlerini hatırlamayanlardan olmadık. Projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Biz verdiği sözü tutan, gerçekleştiremeyeceği vaatte bulunmayan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm kesimlere yönelik hizmetlerimizle milletimize gösterdik. Milletimizin bizden beklentisi, bizim de şehirlerimize, ülkemize kazandıracağımız daha çok hizmet var. Kritik önemdeki bu seçimleri Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taçlandırmamızın ardından hızla yarım kalan işleri tamamlamak, yeni projeleri hayata geçirmek için görevimizin başında olacağız."

Muhalefet belediyeleri tarafından yönetilen şehirlerin son 5 yıllık dönemde belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını anlatan Karaaslan, "Cumhur İttifakı adaylarının 31 Mart'ta seçilmesiyle bu şehirler için yeni bir dönem başlayacak. Şehirlerimizde yaşam kalitesini yükselten, insan öncelikli, hizmet odaklı anlayışı tahkim eden, gönül belediyeciliğiyle kalplere dokunan, şeffaflığa, katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan, sahip olduğumuz kadim birikimle yenilikçi yaklaşımları buluşturarak şehircilikte yeni bir vizyon ortaya koyan kadrolar olarak milletimizin güçlü desteği ve teveccühüyle zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır." diye konuştu.

Karaaslan, seçim günlerinin demokrasinin için en özel günleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milletimiz, sandık önüne her konulduğunda hassas terazisinde tüm tarafları tartarak tercihini yapan, demokratik olgunluğu çok yüksek bir millettir. Milletimiz 31 Mart'ta algı yönetimi yaparak 5 yıl geçirenlere, 'Engelleniyoruz' yalanıyla hiçbir iş yapmayanlara, belediyenin kaynaklarını doğru yönetemeyenlere, halkımızın güvenini boşa çıkaranlara, milletin oyunu çantada keklik görenlere çok büyük bir ders verecektir. 31 Mart, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin miladı olacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan sandığa giderek oylarını kullanmalarını özellikle istirham ediyorum. Cumhur İttifakı adaylarımıza verilecek her oy, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yeni eser ve hizmetler olarak şehirlerimize geri dönecektir. Milletimizin iradesine duyduğumuz sonsuz güvenle 31 Mart seçimlerinin tüm şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Belediyecilik AK Parti'nin işi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Belediyecilik AK Parti'nin işi - Son Dakika
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