AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tavır değişimi eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tavır değişimi eleştirisi

26.07.2023 10:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tavır değişimini eleştirdi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim öncesinde övgüyle bahsettikleri Kılıçdaroğlu'nu seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' olarak eleştirdiklerini belirtti ve mağluplar ittifakının sorumluluk almadığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim dönemi destekleyen ancak seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştiren isimleri hedef aldı. Hazırlanan videoda Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Özgür Özel gibi isimlerin seçim öncesi-sonrası demeçleri bulunuyor.

"ENERJİLERİNİ BİRBİRLERİNİ YEMEK İÇİN KULLANIYORLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları Demokrat Dedeyi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tavır değişimi eleştirisi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tavır değişimi eleştirisi - Son Dakika


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