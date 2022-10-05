AK Parti'li Ala'dan CHP'ye "başörtüsü" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Ala'dan CHP'ye "başörtüsü" çağrısı Açıklaması

05.10.2022 14:28
AK Parti'li Ala'dan CHP'ye "başörtüsü" çağrısı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" açıklamalarına ilişkin, "Bakalım samimi misiniz yoksa daha önce laikliği kullandığınız gibi şimdi de inanç hürriyetini kullanarak iktidar olmaya mı çalışıyorsunuz?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" açıklamalarına ilişkin, "Bakalım samimi misiniz yoksa daha önce laikliği kullandığınız gibi şimdi de inanç hürriyetini kullanarak iktidar olmaya mı çalışıyorsunuz?" dedi.

Ala, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin, CHP'nin "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "anayasa değişikliği" teklifine ilişkin soruları yanıtladı.

Bu tür konularda samimiyeti ortaya konmuş, birçok riski göze alarak başarılar elde etmiş ve yasakları, tarihin çöplüğüne atmış bir parti olduklarını vurgulayan Ala, Erdoğan'ın, tüm bu süreçlerin liderliğini yürüttüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuyla 28 Şubat düzenlemelerinin tarihin çöplüğüne gönderildiğinin altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"Şimdi tarihin çöplüğüne gönderilmiş bir yasak üzerinden, olmayan bir yasak üzerinden kamuoyuna yanlış bilgi verilerek siyaset üretilmeye çalışılıyor. O zaman samimiyseniz, gerçekten bunların tamamen garanti altına alınmasını istiyorsanız, o zaman Cumhurbaşkanımızın anayasa değişikliği önerisinin arkasında durun. Anayasa'da yokken yasaklanıyordu ve siz arkasında duruyordunuz, yasakların arkasında duruyordunuz. Şimdi 'yasal düzenleme yapalım' diyorsunuz. Daha da iyisini yapalım o zaman; anayasal düzenleme yapalım ve yasayla da bu sınırlanamaz. Bundan daha güzel öneri olabilir mi?

Bakalım samimi misiniz yoksa bu meseleleri kullanarak daha önce laikliği kullandığınız gibi şimdi de inanç hürriyetini kullanarak iktidar olmaya mı çalışıyorsunuz? Yani bir sorunu çözmeye mi çalışıyorsunuz sorundan yararlanmaya mı çalışıyorsunuz? Biz biliyoruz da kamuoyunun önünde bu teste tabi tutulsun. İşte test, işte meydan. Testin sonuçlarının millet tarafından görüleceği bir meydan. 'Hodri meydan' dedi aslında Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de arkasındayız hep birlikte. O zaman buyurun bakalım sözlerinizde de samimi misiniz yoksa yıllardır yaptığınız gibi iki yüzlülük mü yapıyorsunuz?"

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Ala'dan CHP'ye 'başörtüsü' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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