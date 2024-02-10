AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Kırşehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında güç odaklarının kirli oyunlara başvurduğunu belirtti. Şahin, hedeflerinden uzaklaştırılmamak için bu oyunları bozacaklarını ve bölücü hainlere güçlü bir mesaj vereceklerini söyledi. Programda, il merkezi ve ilçe merkezleri adayları da tanıtıldı.

10.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:49
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AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı, belediye başkan adaylarını tanıttı. Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "Güç odakları, bizi yolumuzdan döndürmek için kirli oyunlara başvuruyor" dedi.

Kırşehir'de, Kındam Spor Salonu'nda partililere seslenen Şahin, "Ülke olarak ne zaman büyük hedeflere güçlü bir yürüyüş sergilesek büyük hedeflere kilitlensek, odaklansak uluslararası güç odaklarının onların ülke içerisindeki işbirlikçilerinin bizi yolumuzdan döndermek için kirli oyunlara başvurduklarını görüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye yüzyılı hedeflerimizi, gerçek belediyecilik hedeflerimizi ilan ettik. 2023 yılındaki seçimlerden çok büyük bir başarıyla ayrıldık. Bizim bu güçlü yürüyüşümüzü görenler bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, bizim yolumuzu kesmek için yine türlü hilelere ve oyunlara başvurmaya başladılar" diye konuştu.

Kaos planlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar

Kırşehir'de, konuşan Şahin açıklamasında, "Geride bıraktığımız bir ay içerisinde Pençe-Kilit harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK askerlerimizi şehit etti. İstanbul'da Fatih Camii'nde imamımıza IŞİD teröristi saldırdı, din görevlimizi yaraladı. İstanbul'da IŞİD tarafından bir kiliseye saldırı düzenlendi. En son geçtiğimiz hafta İstanbul'da adliyeye bir saldırı düzenlendi, teröristin kurşunuyla bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Hep beraberce bu kaos planlarını, bu karmaşa planlarını rafa kaldıracağız, bu oyunları bozacağız ve bu bölücü hainlere 31 Mart gecesi bir kez daha güçlü bir mesaj vereceğiz. Geride bıraktığımız yıllar sadece ülkemiz için değil insanlık için zor yıllar oldu. Büyük bir salgın felaketi yaşadık. Yaşanan bu felaket ticarette çok büyük zorluklara sebebiyet verdi. Ekonomik daralmalara sebebiyet verdi. Pandemiden bu salgından çıktık geçtiğimiz yıl asrın felaketi diyebileceğimiz çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştık. Çok geniş bir coğrafyayı 11 ilimizi 15 milyon vatandaşımızı etkileyen 53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir deprem felaketi yaşadık. Ülkemizin yakın coğrafyalarındaki savaşları, çatışmaları hepimiz görüyoruz. Hiç şüphesiz ki bunların olumsuz etkileri oldu. Bu olumsuz etkileri gidermek için var gücümüzle çalıştık, gerekli tedbirleri aldık, vatandaşımızın hayatını, yaşadıkları zorlukları kolaylaştırmak için adımlar attık. Emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza her zaman destek olduk. Onları enflasyona ezdirmedik" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Seher Ünsal ise coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmasında, "Türkiye yüzyılına girerken inancımız tam. Gönül ve hizmet belediyeciliği anlayışımızdan şaşmayacağız. AK Parti ve ittifakımıza milletin desteği tamdır" ifadelerini kullandı.

Programda, il merkezi ve ilçe merkezleri adayları tanıtıldı. Kırşehir il merkezinde Osman Arslan, Kaman ilçesinde Emre Demirci, Çiçekdağı ilçesinde Hasan Hakanoğlu, Mucur ilçesinde Osman Demir, Boztepe ilçesinde Mahmut Dalgalı, Akpınar ilçesinde Orhan Boran, Akçakent ilçesinde Yılmaz Kılıç yarışacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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