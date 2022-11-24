Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki son anket! Partisinin oy oranıyla 10 puan farkı var - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki son anket! Partisinin oy oranıyla 10 puan farkı var

24.11.2022 14:56

Partisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 42 bandında, oraya oturmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımızın oranı da yüzde 52'lerde. İnşallah bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket oranlarını paylaştı.

"AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 42, CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜZDE 52 BANDINDA"

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacaklarını ifade eden Dağ, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 42 bandında, oraya oturmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımızın oranı da yüzde 52'lerde. İnşallah 2023 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanlığında bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla, AK Parti'de de bir önceki almış olduğumuz oydan daha fazla bir oyla seçimi kazanacağız. Anket dediğiniz iş, sizin kendi içinizde yaptığınız ve önünüzdeki süreçte size yol gösterecek bir husustur." ifadelerini kullandı.

"6'LI MASANIN ADAYININ KİM OLACAĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken muhalefetin adayı ise halen belirsizliğini koruyor. Konu hakkında görüşlerini dile getiren Dağ, şu ifadeleri kullandı: "6'lı masanın adayının kim olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bir endişemiz söz konusu değil ama onları endişelendiriyor. 6'lı masanın 2 büyük partinin genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerinin birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalara bakacak olursanız: biri Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz diyor diğeri de kraldan çok kralcı diyor. Burada görünen tablo şu, bir maça çıkıyorsunuz ve maçın oyuncuları kavga ediyor, böyle bir takımın seçimde netice alacak noktaya gitmesi mümkün mü?"

AKŞENER'E "KUMAR MASASI" TEPKİSİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "6'lı masadan kalk" çağrısında bulunmasına ve Akşener'in "Kumar masasına oturmayız" yanıtına da değinen Dağ şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok net 'Yerli ve milli tarafa buyurun' diyor. İYİ Parti Genel Başkanı'nın böyle bir şeyi 'Kumar masası'na benzetmesi AK Parti ve MHP'ye oy veren milyonlara hakarettir."

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yayman: '6'lı masadaki adaylık borsası yükselerek devam ediyor' AK Parti'li Yayman: '6'lı masadaki adaylık borsası yükselerek devam ediyor' AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: 'Öğretmenler toplumun mimarıdır' AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: 'Öğretmenler toplumun mimarıdır'

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki son anket! Partisinin oy oranıyla 10 puan farkı var - Son Dakika


Son Dakika
15:47 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran'da yapılacak
15:20 İbrahim Kalın'ın Öğretmenler Günü için söylediği türkü dinleyenlerin tüylerini diken diken etti
15:16 Suudi Arabistan hocasının tarihi Arjantin maçının devre arasında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu
14:59 İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi
14:59 Asena maskülen tavrının altında yatan nedeni anlattı: Hayata 1-0 geriden başladığım için
14:50 Ünlü şarkıcı Halil Sezai'ye hakaret suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası verildi
14:44 Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti
14:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki son anket! Partisinin oy oranıyla 10 puan farkı var
14:23 Terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a giden Ümit Özdağ protestoyla karşılaştı
13:49 Karısını pompalıyla katleden şahıs kaçtı! 3 çocuk öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 16:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki son anket! Partisinin oy oranıyla 10 puan farkı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement