AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi

İstanbul Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de katıldı. Saki, yasağa rağmen yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ'lere izin vermeyen polisleri hedef aldı.

"ARKADAŞLARIMIZI İŞKENCE ALTINDA GÖZALTINA ALDILAR"

Açıklamasında Saki, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi"

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"BU YAPILAN MİLLETE VEKALET DEĞİL İHANETTİR"

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir."