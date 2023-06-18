AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi

18.06.2023 23:28

Dağ, Saki'nin 'işgalci kuvvetler' ifadesine değerlerimize düşmanlık olarak nitelendirdi ve bu yapılanın millete ihanet olduğunu belirtti.

İstanbul Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de katıldı. Saki, yasağa rağmen yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ'lere izin vermeyen polisleri hedef aldı.

"ARKADAŞLARIMIZI İŞKENCE ALTINDA GÖZALTINA ALDILAR"

Açıklamasında Saki, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li vekilin polis ekiplerine hakaretine tepki gösterdi

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"BU YAPILAN MİLLETE VEKALET DEĞİL İHANETTİR"

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li vekilin polis ekiplerine hakaretine tepki gösterdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Şbn Şbn: Buna oy veren kürtler acaba LGBT yide destekliyormu işte sizi kandırıp oyunuzu alanları tanıyın görün ne haldeler Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Belki kadının eşi LGBT cidir ondan savunuyordur doğulular görüyormu acaba Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Cihan Kara: Çok iyi yapmış polis nesine izin verecekti neyin hakkı. Sakimisin nesin sende o sapkınlardansan doğru hollandaya orada istediğin gibi yaşarsın. Kirletmeyin bu ülkeyi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Halkların Demokratik Partisi, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
15:28 Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor
15:27 Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:31:35. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement