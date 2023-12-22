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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZSİAD'ı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZSİAD'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (İZSİAD) ziyaret ederek, iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi. Dağ, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve farklı sektörlerden sanayicilerle istişarelerde bulundu ve sorunları dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZSİAD\'ı ziyaret etti
22.12.2023 - 18:25,
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (İZSİAD) ziyaret ederek, iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililerle birlikte İZSİAD'ı ziyaret etti. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve farklı sektörlerden sanayicilerle istişarelerde bulunan Dağ, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Burada bir konuşma yapan Dağ, geride kalan 4 yılda ekonomik anlamda benzeri görülmedik bir felaketler silsilesi yaşandığını, koronavirüsle başlayan süreçte dünyada yatırımların ve üretimin durmasının arz-talep dengesinin bozulmasına yol açarken küresel tedarik zincirinde de aksamalar meydana geldiğini belirtti.

Olumsuz gelişmelerin gıda ve enerji başta olmak üzere her alanda fiyat artışlarına sebebiyet verdiğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Pandemi etkilerinin zayıfladığı 'çok şükür kurtulduk' dediğimiz bir dönemde dünyanın tahıl ambarı ve önemli enerji ihracatçısı konumundaki iki ülke arasında başlayan ve uzun süre devam eden bir savaşa şahit olduk. Sonrasında Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından ekim ayında bu yana terör devleti İsrail'in Gazze'deki zulmüne şahitlik ettik. Ekonomimizde bazı olumsuzluklara sebebiyet veren gelişmelerden haliyle İzmirli esnaf, sanayici ve iş insanlarımız da etkilendi. Hiçbir zaman enflasyonu da enflasyonun sebep olduğu hayat pahalılığını da görmezden gelmedik. Bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen problemleri bahane etmedik. Bahanelerin arkasına sığınmadan çalıştık, çabaladık. Bu çabalarımız milletimizde karşılık buldu. Vatandaşlarımız bize güvendi, 'AK Parti daha önce yaptı, yine yapar' dedi ve Cumhurbaşkanımızı, partimizi tercih etti. Biz de milletimize layık olabilmek için seçim gündemini hızlıca geride bırakıp asıl gündemlerimiz olan enflasyonla mücadelemize ve afet bölgesinin yeniden inşasına yoğunlaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemizi daha güzel günler bekliyor."

İZSİAD Başkanı Küçükkurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş adamları ve sanayicilerin sorunlarını aktardı.

Kaynak: AA
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