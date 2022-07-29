AK Parti'li Dağ, partisinin İzmir Kadın Kolları çalıştayında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Dağ, partisinin İzmir Kadın Kolları çalıştayında konuştu Açıklaması

29.07.2022 14:07
AK Parti'li Dağ, partisinin İzmir Kadın Kolları çalıştayında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin ülke liderlerinin krizi çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ancak muhalefetin buna sessiz kaldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin ülke liderlerinin krizi çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ancak muhalefetin buna sessiz kaldığını söyledi.

Hamza Dağ, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından il başkanlığında düzenlenen "30 İlçe Birim Başkanları Toplantısı - Teşkilat Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, özveriyle mücadele eden kadın kolları üyelerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar büyük bir lider olduğunu her zaman, onun mesai arkadaşı olarak bizzat müşahede ettiklerini vurgulayan Dağ, "tahıl krizinin" çözülmesinde de bunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. Hamza Dağ, "Bugün dünyada yaşanacak çok önemli bir meseleyi çözen Recep Tayyip Erdoğan olmuştur, Türkiye, AK Parti olmuştur." ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerinin bu konudaki açıklamalarına değinen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlginç tarafı şu; Beyaz Saray, 'Teşekkür ediyoruz' diye açıklama yaptı, Rusya açıklama yaptı 'Teşekkür ediyoruz.' diye, BM Genel Sekreteri, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı çalışmalarıyla olan bir neticedir kendisine teşekkür ediyoruz.' diye açıklama yaptı. Bu tahıl daha çok dezavantajlı olan ülkelerde kullanılacak ve oradaki ülke liderleri şükranlarını, mutluluklarını ifade ettiler. Bu ülkenin muhalefetinden bir kelam duydunuz mu, Allah aşkına bu konuyla ilgili, bir söz duydunuz mu? Siz bu ülkenin çocuğu değil misiniz? Siz Anadolu evladı değil misiniz? Siz başkaca yerlerin insanları mısınız? Yani bundan başka bir anlatım olmaz."

Dağ, benzer bir başarıyı muhalefetten bir ismin göstermesi durumunda kendilerini tebrik edeceğini de ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise yaptığı konuşmada, kadın kolları temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek kadın kollarının tüm şartlarda sahada olduğunu ve üye sayılarının her geçen gün arttığını bildirdi.

Çalıştaya, AK Parti kadın kolları yönetici ve üyelerinin yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Cemal Bekle de katıldı.

YORUMLAR
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AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz.
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ, partisinin İzmir Kadın Kolları çalıştayında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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