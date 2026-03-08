AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Kütahya'da teşkilatla buluştu - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Kütahya'da teşkilatla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Kütahya'da teşkilatla buluştu
08.03.2026 10:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Kütahya'da düzenlenen AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ve Vefa İftar Programına katıldı.

Programda konuşan Yalçın, AK Parti iktidarlarının yıllardır Türkiye'yi bugüne hazırladığını belirterek, Türkiye'nin savunma, diplomasi ve dış politika alanlarında önemli adımlar attığını söyledi. Yalçın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti. Yalçın konuşmasında, "Biz yıllardır AK Parti iktidarlarında işte bu günlere hazırlık yaptık. Onlar Sinop'taki balıklarla ilgili edebiyat yaparken biz inşa ettik, uçaklar inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde büyük diplomatik ağlar kurarak Türkiye'nin güvenliğini ve dış politikasını inşa ettik" dedi.

Vatandaşların Türkiye'nin yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini dile getiren Yalçın, Türkiye'nin güçlü liderlikle yoluna devam ettiğini kaydetti.

AK Parti teşkilatlarının sorumluluğuna da değinen Yalçın, teşkilat üyelerinin vatandaşlarla birebir iletişim kurarak AK Parti vizyonunu anlatmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alanda yürüttüğü diplomasiye işaret ederek, "Nasıl Cumhurbaşkanımız büyük güçler arasında ilmek ilmek diplomasi dokuyorsa, bize düşen de o diplomasiyi vatandaşımıza anlatmak ve vatandaşımızın kapısını çalmaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı ve iftar programına ayrıca AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte parti teşkilat üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hasan Basri, Diplomasi, Politika, AK Parti, Kütahya, İftar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
