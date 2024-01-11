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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: İsrail'in soykırım davası sonuçlanmalı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: İsrail'in soykırım davası sonuçlanmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasının başlamasının önemli olduğunu belirterek, davanın hukuk kuralları içerisinde ve adalete odaklanarak seyrettiğini düşündüğünü söyledi. Yazıcı, İsrail'in soykırım suçuyla ve insanlığa karşı suçlarla yargılanmasının ibret ve ders verici olacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: İsrail\'in soykırım davası sonuçlanmalı
11.01.2024 - 17:45,
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına ilişkin, "Bu yargılamanın başlaması önemli. Yargılamanın hukuk kuralları içerisinde ve adalete odaklanarak seyrettiği kanısındayım. İnşallah bu çerçevede sonuçlanır ve müstahak olduğu bir cezaya maruz kalır." dedi.

Yazıcı, AA muhabirine, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve bugün görülmeye başlanan "soykırım" davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hayati Yazıcı, davanın başlamasını çok kıymetli bulduğunu belirterek, "Bu yargılamanın başlaması önemli. İnşallah bu yargılama nesnel deliller üzerinden gerçekten İsrail'in soykırım suçuyla ve insanlığa karşı suçlarla alakalı, dünyanın insan hakları değerleri ölçeğinde elde ettiği kazanımlar açısından çok önemli sonuçlara yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Dava sürecini dikkatle takip ettiğinin altını çizen Yazıcı, davanın bugün yapılan ilk duruşmasını, ilgili görüntüleri tekrar izleyeceğini söyledi. Yazıcı, "Hukukçu, akademisyen arkadaşlar davanın çok hazırlıklı ve çok iyi seyrettiğini ifade ettiler. İnşallah başarılı sonuçlara yol açar." dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın devletlerin yargılandığı bir platform olduğunu ifade eden Yazıcı, davanın konusuna ilişkin şunları söyledi:

"İsrail, icraatları ve davranışları itibarıyla soykırım suçu sonuçlarını doğuracak eylem türleri, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları bakımından yargılanmaya en fazla müstahak olan bir ülke konumunda. İnşallah ibret ve ders verici olur. Ama bunların infazı, icrası hala bir sorun. Ama infaz ve icrasında sorun olsa bile yargılanıp, hüküm giymiş olmalarının ders verici nitelikte olduğunu düşünüyorum. Gazze bir ayna, bir turnusol, her şey gözler önünde cereyan ediyor. Yargılamanın da hukuk kuralları içerisinde ve adalete odaklanarak seyrettiği kanısındayım. İnşallah bu çerçevede sonuçlanır ve müstahak olduğu bir cezaya maruz kalır."

Kaynak: AA
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