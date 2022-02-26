AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması

26.02.2022 18:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlığın rehberi Hazreti Muhammed'in hüzün yılının ardından semaya yükselişini ifade eden miraç gecesine bir kez daha erişmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yüce Allah'ın sonsuz kudret ve inayetinin bir işareti olan ve sayısız hikmeti içinde barındıran miraç yolculuğunun yaşanan sıkıntılı günlerin ardından gönüllerde teselli olarak gerçekleştiğini anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Mübarek miraç gecesi, insanı ve insanlığı yüce değerlerle buluşturmanın bir vesilesi, tüm zorlukların imanla, sabırla, sebatla aşılacağını gösteren kutlu bir zaman, hepimiz için ilahi bir mesajdır. Manevi duygularımızın doruğa ulaştığı bu mukaddes gecede milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın huzurunu, selametini ve esenliğini diliyor, birbirimize ve değerlerimize sıkıca kenetlenmemize vesile olmasını niyaz ediyorum. Miracın makamı ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve medeniyetimizin hafızası olan Kudüs'ün onurunu korumak, bu kadim mirasa sahip çıkmak en önemli vazifelerimiz arasında yer almaktadır."

Çiğdem Karaaslan, gönüllerde müstesna bir yere sahip Mescid-i Aksa'nın harim-i ismetini ihlal eden her türlü girişimin ve işgalcilerin karşısında dün olduğu gibi bugün de yarın da duracaklarını en güçlü şekilde ifade ettiklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu müstesna gecede vatanımız, ezanımız, ay yıldızlı şanlı bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize dualarımızı iletiyoruz. Miraç gecesinin kalplerimize inşirah, hayatımıza huzur getirmesini diliyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek gecesini tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika


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