AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

20.02.2026 13:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu ramazanda 1 milyon insanımızın evinde iftar sofralarına konuk olmayı hedefliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu ramazanda 1 milyon insanımızın evinde iftar sofralarına konuk olmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaya, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatında düzenlenen "İlk evim ilk iftarım" projesinin tanıtımında yaptığı konuşmada, dün akşam ramazanın ilk iftarını tüm Türkiye'de şehit aileleriyle birlikte yaptıklarını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetiyle şehit aileleriyle buluştuklarını, orada Erdoğan'a bugün için Kahramanmaraş'a geleceğini söylediğini ve kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirtti.

AK Parti olarak teşkilat başkanlığının koordinesinde ramazan boyunca 86 milyon insanı kucaklamak üzere adeta seferberlik ruhuyla hep birlikte tüm teşkilatlarıyla sahada olacaklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"İnşallah bereketli bir ay yaşayacağız. Ramazan çalışmaları kapsamında bu ramazanda 1 milyon insanımızın evinde iftar sofralarına konuk olmayı hedefliyoruz. Gönül sofraları adını verdiğimiz iftar sofralarında, insanımızla bir arada olacağız, dertleşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek onların da bizlere iletmek istediklerini dinleyeceğimiz. Bereketli iftar sofralarında insanlarımızın evlerinde olacağız."

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında 455 bin konutu tamamladıklarını dile getiren Kaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, iradesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yakın takibi ve çalışkanlığıyla 455 bin konutu tamamladık. Hak sahiplerine teslim ettik. Bu ramazanda da yeni evlerinde ilk iftarlarını açacak olan depremden etkilenmiş insanlarımız ile bir arada olalım istedik." diye konuştu.

Bu ramazan "yeni evim ilk iftarım" konseptiyle birlikte depremzedelerin evlerine misafir olacaklarını anlatan Kaya, 11 ilde AK Parti teşkilatlarıyla birlikte bu akşam ilk defa evlerine yerleşen hane halkının evine misafir olacaklarını aktardı.

Kaya, 6 Şubat depremlerinden itibaren insanların yanlarında olduklarını ve yaralarını sardıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Üç sene boyunca sayın Cumhurbaşkanımız deprem şehirlerine geldi, insanımızın yanında oldu. Murat Kurum Bakanımız her hafta adeta deprem şehirlerinde mesai yaptı. AK Parti, tüm ekipleriyle birlikte depremzede kardeşlerimizin yanında oldu. Kahramanmaraş'ta bakan ve teşkilat üyeleri, belediye başkanıyla birlikte gece gündüz demeden seferberlik ruhuyla Kahramanmaraş'ın yaralarını sarmak için büyük bir mücadele yürüttü. Biz bir olduk yaralarımızı sardık. Bugün de bir ramazan gününde iftar sofralarında depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız."

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş, Politika, AK Parti, İftar, Son Dakika

