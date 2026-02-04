AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada. Bu başarıda AK Parti teşkilatlarının, kadınların ve gençlerin payı çok büyük" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Denizli'de Polis Evi'nde düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Kaya, ayrıca AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada AK Parti Denizli Teşkilatı olarak 2025 yılını dolu dolu geçirdiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "AK Parti Denizli Teşkilatımız 2025 yılını dolu dolu geçirdi. Denizli siyasi tarihinin, aynı zamanda AK Parti siyasi tarihinin en yüksek üye sayısı olan 131 bin 917 rakamına siz değerli teşkilat mensuplarımızın gayret ve himmetleriyle ulaşmış bulunuyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Denizli'de 2025 yılında 10 binin üstünde hemşehrimiz aramıza katıldı. Yeni dava arkadaşları olarak birlikte yol almak adına aramıza katılan tüm üyelerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde yapmış olduğu üyenin yarısını bu il olarak tek başımıza yapmış bulunduk"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde 2025 yılı içerisinde kaydettiği üye sayısının yarısını sadece Denizli'nin tek başına yaptığını dile getiren Subaşıoğlu, "Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde 2025 yılı içerisinde sadece 19 bin yeni üye kaydettiğini hatırlatmak istiyorum. Evet, bizler Denizli olarak 10 binin üstünde yeni hemşehrimizi AK Partimize üye kaydederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde yapmış olduğu üyenin yarısını bu il olarak tek başımıza yapmış bulunduk" diye konuştu.

"Belediyecilik denince akla gelen tek parti AK Parti'dir"

AK Parti'nin belediyecilikte dünyada örnek gösterilen bir anlayış ortaya koyduğunu dile getiren Kaya, "Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilik konusunda dünyada ders verebilecek bir liderdir. AK Parti belediyeleri, dünyanın dört bir yanından gelen heyetler tarafından incelenmiş, birçok projeleri örnek alınmıştır. Belediyecilik denince akla gelen tek parti AK Parti'dir. Maalesef yolsuzluk ve hırsızlıklar almış başını gidiyor. Ancak bu yüce milletin ferasetine yürekten inanıyorum. Milletimiz kimin hizmet yaptığını, kimin milletin parasını çarçur ettiğini çok iyi görüyor. Allah'ın izniyle 2029 seçimlerinde yerelde bu hizmeti kaçıranlar, milletin parasına çökenlere çok güzel bir ders verecek, çok güzel bir hesap soracak. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz, güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın büyük bir sapkınlıkla karşı karşıya olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel adaletsizliklere karşı güçlü bir duruş sergilediğini belirten Kaya, "Hep birlikte okuduğumuz Epstein dosyası, korkunç ve iğrenç bir sapkın zihniyetin, Yahudi anlayışının dünyada ülkeleri darbeyle devirmeye kadar gidecek kirli senaryolarını ortaya koyduğunu günlerdir okuyoruz değil mi? Ama ulaşamadıkları bir lider var. O lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sayfa sayfa yazılan, çocukların ve masum bebeklerin katledildiği, bebeklere tecavüz edilen, küçük kız çocuklarının türlü işkencelere maruz bırakıldığı bu sapkınlıkları insanlık adına utanç duyarak okuyoruz. Tüm bunların dünya devletlerine darbe yapabilecek arşivleri ellerinde tutmak için liderlere karşı şantaj malzemesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ve 'One minute' çıkışlarıyla küresel adaletsizliklere karşı güçlü bir duruş sergilendi. Gazze'de yaşananlara karşı dünya kamuoyunda yükselen tepkiler, bu duruşun haklılığını ortaya koydu" diye konuştu.

"Biz haktan ve adaletten yana tavrını ortaya koyan bir liderin yol arkadaşlarıyız"

Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, oradaki zulme karşı sesini yükselten ve mazlumlara el uzatan bir liderin yol arkadaşları olduklarını dile getiren Kaya, "Biz haktan ve adaletten yana tavrını ortaya koyan bir liderin yol arkadaşlarıyız. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, oradaki zulme karşı sesini yükselten ve mazlumlara el uzatan bir liderin yol arkadaşlarıyız. Zulümle abad olunmaz. Artık zalimlerin sesinin çok çıktığı dünya düzeni de yıkılmak zorunda. Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada. Bu başarıda AK Parti teşkilatlarının, kadınların ve gençlerin payı çok büyük" dedi.

"Belediyesinde kadınlara tacizde bulunan belediye başkan yardımcısını derhal görevden uzaklaştırsın"

Denizli'de CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Kaya, bir belediye başkan yardımcısı hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatarak, "Ben buradan Özgür Özel'e bir mesaj vermek istiyorum. Belediyesinde kadınlara tacizde bulunan belediye başkan yardımcısını derhal görevden uzaklaştırsın. Taciz suç duyurusu varken görevden alınmaması kesinlikle kabul edilemez bir olay" dedi.

"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini de inşallah başarıyla neticelendireceğiz"

Terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Kaya, "Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini de inşallah başarıyla neticelendireceğiz. Bizim de bu ülkeye, şehit ailelerimize, gazilerimize borcumuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Kaya, AK Parti'nin "kimsesizlerin kimi" anlayışıyla yoluna devam ettiğini, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine desteklerin süreceğini sözlerine ekledi.

İl binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Denizli AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MKYK Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Karabay, MKYK Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Fatih Sadullah Selman, Genel Merkez İl Koordinatörü Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Furkan Leventoğlu, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İsmail Sağlam, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. - DENİZLİ