AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması

15.09.2022 17:26
AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim derdimiz kendimiz değil, şahsımız değil, şehrin menfaatleri, milletin menfaatleri. Ümmetin derdi bizim derdimiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim derdimiz kendimiz değil, şahsımız değil, şehrin menfaatleri, milletin menfaatleri. Ümmetin derdi bizim derdimiz." dedi.

Özhaseki, 35. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) tarafından Bünyan ilçesinde tarihi Sultan Hanı'nda düzenlenen şed kuşanma ve "yılın ahisi" seçilen Selahattin Koca'ya kaftan giydirilmesi törenine katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türk İslam coğrafyasının merkezi olan Anadolu'nun tapu senedi hükmünde olan tarihi eser içerisinde ahilik şed kuşatma merasimi yapılmasının anlam taşıdığını söyledi.

Ahi Evran Veli'nin Anadolu esnafı için önemli olduğuna değinen Özhaseki, Kayseri'nin de ticaret şehri kimliği ile öne çıktığını vurguladı.

Kayseri'nin hayırseverlik konusunda zirvede olduğuna değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bundan tam 27 sene kadar önce Allah razı olsun sizler bu fakir kardeşinizi belediye başkanı olarak seçtiniz. 21 sene mücadele ettim. Şimdi de yeni kardeşlerimiz, arkadaşlarımız aynı mücadeleyi devam ettiriyor. O günden bu tarafa dürüstlük üzerine, iyilik üzerine, hayır ne varsa, hayırlı ne varsa kapıyı açalım, şer ne varsa kapıyı kapatalım düsturuyla hareket ettiğimiz içindir ki Kayseri bugün bir başka şehir olmuştur. Başladığımızda nasıl bir Kayseri'de oturduğumuzu herkes biliyordur. Burada bulunan herkesin az çok yaşı yeter. Mafyaların şehri bölüştüğü, iki tarafta sağ ve sol mafyanın kavgalı ettiği, arada abilerin çıktığı, belediye ihalelerinin tamamının bu adamlar tarafından alınıp satıldığı, işe başlayacak müteahhitlerin bile başına geçilip 'şu parayı ver, yoksa bak karışmayız' denildiği ortamlardan, belediye parklarının bu adamlar tarafından işgalinin olduğu ortamlardan, hizmet üretilemeyen, borçlu belediyelerden bugün Allah'a çok Paris'le yarışacak bir şehirle karşı karşıyayız."

Bu başarının altında emek ve gayretin olduğunu dile getiren Özhaseki, "Şimdi 25-30 sene geriye doğru bir bakın. Sizler bu işi yapan arkadaşlarımız arasında bir kavgaya rastladınız mı, hayır. Bizim derdimiz kendimiz değil, şahsımız değil, şehrin menfaatleri, milletin menfaatleri. Ümmetin derdi bizim derdimiz. Arada tartışabiliriz, konuşabiliriz ama nihayetinde doğruyu bulup onu yapmak için de gayret ederiz. Zaten başarının sırrı ikidir. Birisi iyi niyettir. Her işte iyi niyettir. İkincisi de fedakarlıkla çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Ahi Evran Veli'nin yaşadığı Kayseri'nin, bir nevi memleketi olduğunu söyledi.

Ahilik kutlamalarının Kayseri'ye çok yakıştığını vurgulayan Çiçek, kentte bir turizm ve kültürel seferberliği başlatıldığını anlattı.

Çiçek, Kayseri'deki bütün değerlerin turizme kazandırılacağını ve bunun için canla başla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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