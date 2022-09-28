AK Parti'li Şen, Gaziantep'te "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Şen, Gaziantep'te "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"na katıldı Açıklaması

28.09.2022 12:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirtti.

Şen, partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

2023 seçimlerine doğru bütün şehirlerde, ilçelerde, mahallelerde olduklarını vurgulayan Şen, "Biz aslında seçimi çoktan başlattık. Bizim sevgili muhalefetimiz sürekli boş geziyor, canları sıkıldıkça 'hadi erken seçim' deyip oturup keyif çatarken biz mahallelerde, sokaklarda çalışıyorduk. Biz seçimi çoktan başlattık. Bırak erken seçimi sen seçime hazırlan." dedi.

Muhalefetin geleceğe dair, ülkeye dair bir şey söylemediğini aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Söyledikleri 6'lı masa. Hatırlayınız ABD Başkanı Biden'ın sözünü mealen söylüyorum, 'Türkiye'deki dostlarımızı destekleyeceğiz ve Erdoğan'ı düşüreceğiz' gibi bir söz söyledi. Bunu duyan muhalefetin 'Sen kim oluyorsun da benim ülkemin siyasetine karışıyorsun' demeleri gerekirken duymazlıktan geldiler ve sonra bir masa kuruldu. Bu masa ne masası sizce. Onların adlandırmasıyla Erdoğan'ı düşürme masası değil mi? Peki Biden ne demişti. Buradan hareketle o 6'lı masa 6'lı değil, 9'lu masa. O 6'lı masa Biden masası. O masada Biden var, PKK var, FETÖ var ve adı geçen diğer partiler var. Eğer böyle değilse çıksınlar söylesinler, reddetsinler, açıkça meydan okusunlar. 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksem ben düşürürüm' desinler. 'Seçimi kazanacaksan ben kazanacağım, hele benim ülkemin Cumhurbaşkanı, oy veririm vermem başka bir şey, sen kim oluyorsun da benim ülkemin Cumhurbaşkanını düşüreceksin' diye söylemeleri gerekir. Ama bunu duymadık, duymuyoruz."

Yaptıkları bütün faaliyetlerin, çalışmaların, projelerin, icraatların, hizmetlerin Türkiye yüzyılına hizmet edeceğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzyılına doğru gidiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Cumhuriyetimizin 100 yılını tamamlıyoruz, 2'nci yüzyılına geçiyoruz önümüzdeki sene. Yani seçimle Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına geçiyoruz. O Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılı değil sadece o bir Türkiye yüzyılı. Bir dünya markası olarak bunu alın. Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da ilgilendiren bir şey bu. Çünkü dünyaya yön veren ülkeler arasında Türkiye kendini çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdi. Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin ve dünyanın lideri Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen bir şey ve biz bu seçimde tam da bunu yapacağız. Yani 'bu seçim herhangi bir seçim değil' dediğimizde aslında söylediğimiz şey klasik siyasi bir cümle değil. Önümüzdeki 100 yıllarda dünyayı yönetecek olan kuruluşu anlatmaya çalışıyoruz."

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise her seçimden sonra yeni seçime hazırlandıklarını dile getirerek, 2023 seçimlerinde de başarı elde edeceklerine inandıklarını vurguladı.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Şen, Gaziantep'te '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Şen, Gaziantep'te "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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