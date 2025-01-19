AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: \'Oylarımız yüzde 40\'a yaklaşıyor\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oylarının son gelişmelerle birlikte yüzde 40'a yaklaştığını belirtti. Şen, Suriye olayları ve asgari ücret gibi konuların oyları etkilemediğini, liderliğin güçlenmesinin oylara yansıdığını ifade etti.

19.01.2025 23:55
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen TV100 ekranlarında partisinin oylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İÇ VE DIŞ GELİŞMELER OLARAK BAKIYORUZ"

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın Suriye olayları, asgari ücretin açıklanması durumunun oyların nasıl etkileneceğini sorması üzerine açıklamalarda bulunan Mustafa Şen, "Biz oylarımıza Suriye olayları, asgari ücret gibi gelişmelerle değerlendirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca "İç ve dış gelişmeler olarak bakıyoruz. Bu gelişmeler Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini pekiştirdi" diye konuştu.

"40'A DOĞRU YÜKSELİYORUZ"

Partisinin oylarının son gelişmelerle birlikte yüzde 40'a yaklaştığını belirten Şen, "Liderliğin güçlenmesi oylarımıza yansıyor. Son üç ay oylarımız yükselişteydi. Şu anda 1'nci partiyiz. Ardımızdan gelen 2'nci ve 3'ncü partinin oy toplamından daha fazla oyumuz var. Yüzde 40'a doğru yükseliyoruz. Buradan sonra bir plato görülüyor" diye konuştu.

Asgari Ücret, Mustafa Şen, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ÖZKAN SAVAŞ:
    Bunlar yine hayal dünyasındalar 1 1 Yanıtla
  • Oktay Kilicaslan:
    Her insan kendini sorgulamalı doğru ve yanlışı bilmelidir 0 0 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    seçimde görürsünüz 40 mı cırt mı 0 0 Yanıtla
  • Cenk:
    Demek ki yüzde 60- 65 memnun değil. 0 0 Yanıtla
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