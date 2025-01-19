AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: \'Oylarımız yüzde 40\'a yaklaşıyor\'

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen TV100 ekranlarında partisinin oylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İÇ VE DIŞ GELİŞMELER OLARAK BAKIYORUZ"

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın Suriye olayları, asgari ücretin açıklanması durumunun oyların nasıl etkileneceğini sorması üzerine açıklamalarda bulunan Mustafa Şen, "Biz oylarımıza Suriye olayları, asgari ücret gibi gelişmelerle değerlendirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca "İç ve dış gelişmeler olarak bakıyoruz. Bu gelişmeler Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini pekiştirdi" diye konuştu.

"40'A DOĞRU YÜKSELİYORUZ"

Partisinin oylarının son gelişmelerle birlikte yüzde 40'a yaklaştığını belirten Şen, "Liderliğin güçlenmesi oylarımıza yansıyor. Son üç ay oylarımız yükselişteydi. Şu anda 1'nci partiyiz. Ardımızdan gelen 2'nci ve 3'ncü partinin oy toplamından daha fazla oyumuz var. Yüzde 40'a doğru yükseliyoruz. Buradan sonra bir plato görülüyor" diye konuştu.