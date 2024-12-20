AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı televizyon programında partisinin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, ''Şu an yüzde 40'ın altındayız ama yüzde 35'in üzerindeyiz'' ifadelerini kullandı.

20.12.2024 00:16  Güncelleme: 00:55
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Esad'ın iktidarının devrilmesinin ardından hem iç hem dış siyasette dengeler alt üst oldu. Söz konusu gelişmeler seçim anketlerine de yansıdı.

CHP KAN KAYBEDİYOR

Son seçim anketlerinde CHP'nin oylarında düşüş yaşanıyor. AK Parti oylarındaki yükseliş dikkat çekerken; Suriye'de izlenen politikaların iktidara güç kazandırdığı görüldü.

İŞTE AK PARTİ'NİN OY ORANI

Son olarak ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk canlı yayınında partisinin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şu an yüzde 40'ın altındayız ama yüzde 35'in üzerindeyiz" diyen Şen, "Yükseliş devam ediyor ve bu trendi sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı

Mustafa Şen, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mehmet Aydaz:
    YÜZDE KAÇ OLURSANIZ OLUN,,, GİDECEKSİNİZ BU MİLLET UYANDI ARTIK ,, ALGI POLİTİKALARINI BIRAKIN,, OY ORANINIZ YÜKSEKSE HEMEN SEÇİME GİDİN BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜN KAÇ OLDUĞUNU SÖYLEYECEK BU MİLLET 110 67 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    ak parti ülkenin temel taşıdır ülke AKP sayesinde zengin oldu AKP den önce ambulans çağıran vatandaş önce ambulansın akaryakıttını dondurmasını istiyordu o zamanın yöneticileri ben o günleri çok iyi hatırlıyorum şimdi acil durumlarda ambulans uçak köylere iniyor Allah razı olsun reisden 56 103 Yanıtla
    Vedat null:
    hastir 63 14
    erol damar:
    Amin amin amin 7 9
  • ünal yalçın:
    Hikaye.. 77 35 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    sandık belirler Halk yoksul herkesi kendiniz gibi görmeyin pazara markete uğrayın anlarsınız 88 23 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf:
    Akşama kadar sosyal mefyadasın git çalış mk 22 28
  • Ali Akkaya:
    suriyelilere gosterilen ilgiyi kendi vatandasina gostermeyen akpye artik oy yok yani kan kaybediyorsunuz 80 26 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ER YADA GEC GİDECEKSINIZ, ER YADA GEÇ 74 22 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Atma ziyaa 52 15 Yanıtla
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