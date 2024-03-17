AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini düşünüyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini düşünüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini düşünüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yalova'da yaptığı ziyaretlerde AK Parti'nin belediyecilik anlayışını vurgulayarak, şöhret yerine şehri düşündüklerini belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan soydaşlarıyla ilgilenmediğini ancak AK Parti iktidarıyla bu durumun değiştiğini söyledi. Ayrıca Sırakaya, yerel seçimlerin AK Parti için millete dokunma anlamında önemli olduğunu ifade etti.

17.03.2024 00:07
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini, kendini değil kentini düşünen bir anlayış vardır." dedi.

Yalova Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret ettikten sonra Uygulama Oteli'ndeki iftar programına katılan Sırakaya, Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinde (BAL-GÖÇ) vatandaşlarla bir araya geldi.

Sırakaya, dernek ziyaretinde yaptığı konuşmada, eskiden kendi sıkıntısını, sorununu çözemeyen Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,5 milyona yakın soydaşını, oradaki millet varlığını bir şekilde çözümleme, onlarla ilgilenebilme imkanı bulamadığını söyledi.

Bugün Bulgaristan'da yaklaşık 1,2 milyon soydaşın yaşadığını, 1,5 milyona yakın Müslüman nüfusun bulunduğunu belirten Sırakaya, şöyle devam etti:

"Ancak uzun bir müddet kendi talihlerine bırakılmış, hiçbir şekilde onların sorunlarıyla ilgilenmemiş bir Türkiye vardı. Türkiye'de siyaset iflas etmişti. Türkiye'de artık Genelkurmay Sözcüsünün ne dediğine bakılan, siyasi parti sözcülerinin ne dediklerinin bir anlamı olmayan, Bakanlar Kurulu sonrasındaki sözcünün konuştuğunu kimsenin dinlemediği, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsünün ya da Milli Güvenlik Kurulu Sözcüsünün dinlenildiği süreçleri hep beraber yaşadık ama hamdolsun 2002 yılı AK Parti iktidarıyla artık tekrar millet bu memleketinin, bu devletin ana omurgasını oluşturmaya başladı. Milletin ne dediği, vatandaşın ne dediği önemliydi."

Sırakaya, milletin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kendilerini asla yalnız bırakmadığını, referandumlar dahil 17 seçimden galip çıkardığını dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçime girerken siyasi partilerin, ittifakların vaatleri oldu. Bir tarafta vaadini yaparken milletin ana omurgasını oluşturan aileyi temelden dinamitleyecek LGBT illetini savunan insanların varlığını gördük. Bir tarafta baktığınız zaman terörle arasına mesafe koyamayan siyasi partilerin bayraklarını yerden toplayıp kaldıran belediye başkan adaylarını gördük. Bir tarafta belediye başkan adaylarının eşinin zafer işareti yaparak birilerine selam gönderdiğini gördük. Büyükelçilere Türkiye'yi şikayet eden anlayışı gördük. Bir taraftan da 'Ben milletimin hizmetkarıyım. Milletime hizmet etmeyi arzu ediyorum. Milletimin üzerinde güç tanımadım' diyen Cumhurbaşkanı'mızı gördük ve bu millet bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçerek cumhurbaşkanlığı makamına oturttu. Allah razı olsun."

AK Parti için yerel seçimin millete dokunma anlamında çok önemli olduğunu ifade eden Sırakaya, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Çiftlikköy Belediye Başkan adayı Recep Hacı'ya destek istedi.

Özellikle Tutuk'un 4 yıl önce göreve gelmesinin ardından yaptıklarının AK Parti belediyeciliğini yansıttığını vurgulayan Sırakaya, "AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini, kendini değil kentini düşünen bir anlayış vardır. AK Parti belediyecilik anlayışında adamını kayıran değil insanını kayıran bir anlayış vardır. Biz bu anlayışla bugüne kadar şehirleri yönettik." diye konuştu.

Sırakaya'ya ziyaretlerinde, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini düşünüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini düşünüyor - Son Dakika
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