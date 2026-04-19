AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), Türkiye'nin dünyaya hediyesi olduğunu belirterek, "Diplomasiyi canlı tutmak, savaşları engellemeye çalışmak, diplomatik networklar inşa etmek için oldukça uygun, faydalı bir zemin." dedi.

Prof. Dr. Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "ADF-2026"yı AA muhabirine değerlendirdi.

Dünyanın belirsizlikler ve krizler döneminden geçtiğini dile getiren Yalçın, "Belirsizlikler dönemi son 5-10 yıla damgasını vurmuş oluyor. Daha önceki dönemlerde insanlar bazen uluslararası sistemdeki belirsizliklerden bahsederdi ama hiç bu kadar karmaşık, belirsiz bir dönem yaşanmamıştı. Yarın kimin kiminle savaşa tutuşacağının, kiminle ittifak ilişkisi kuracağının belirsiz olduğu, eski klasik müttefiklik ilişkilerinin sorgulanmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

Eskiden bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki geliştirdiğinde kendi güvenliğini de sağladığını anlatan Yalçın, "Eskiden böylesi kolay uluslararası düzen vardı. Şu an ise dönüp baktığımızda bu Körfez ülkeleri herhangi bir krizin ardında kendileri bu krizin parçası olmasalar, bu savaşa doğrudan katılmasalar bile bu savaşın kendilerini vurabileceğini, ekonomilerine ciddi hasar verebileceğini, balistik füzelerle karşı karşıya kalabileceklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın, Türkiye'nin yakın sınır coğrafyasında neredeyse hiç savaş yaşamamış, savaşlara karışmamış ülke olmadığını vurgulayarak, herkesin tetikte olduğu, endişelerin çok yüksek olduğu bir dönemden geçtiklerini söyledi.

"Belirsizliklerin çok yoğun olduğu süreçten geçiyoruz"

Böylesi bir dönemde bütün devletlerin savaşın bir parçası olmak istemeyeceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Nereden bakarsanız bakın, eğer savaşta kazansanız bile çok ciddi hasarlar alırsınız. O yüzden belirsizliklerin çok yoğun olduğu, kimin ne yapacağına dair kanaatin çok belli olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Savaşların olmamasını istiyoruz. Savaşlardan uzak durmak istiyorsak tam da bu anlamda bu tür diplomatik faaliyetlere hız vermek mecburiyetimiz. Antalya Diplomasi Forumu 5. senesinde. Her seferinde katılımcıları, panel sayıları katlanarak devam ediyor. Bu anlamda yerleşik kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmek üzere. Dünyanın birçok bölgesinden, birçok ülkesinden katılımcı burada aslında hem networklar inşa ederek hem de uluslararası kamuoyuna seslerini duyurmaya gayret ederek kendileri için diplomatik zemin inşa etmeye çalışıyor."

Hasan Basri Yalçın, Antalya'nın bu anlamda diplomatik zeminin merkezi haline geldiğine dikkati çekerek, bu yıl da oldukça yoğun toplantılar, görüşmeler olduğunu, birçok görüşün ortaya konulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun mesai içerisinde olduğunu kaydeden Yalçın, Erdoğan'ın birçok devlet veya hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yalçın, forumda zemin inşa ettiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, hem savaşları durdurmak hem daha adil ve insani bir dünya düzeni kurmak için uzun süredir çaba harcıyor. Bunları bir parçası olarak görmek lazım. Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye'nin dünyaya bir hediyesidir. Diplomasiyi canlı tutmak, savaşları engellemeye çalışmak, diplomatik networklar inşa etmek için oldukça uygun, faydalı bir zemin. İnşallah uluslararası sisteme de bir faydası olur. Özellikle insan hakları, uluslararası hukuk, kural temelli, düzen gibi kavramların altüst olduğu bir dönemde diplomasiye çok daha ihtiyaç var. İnşallah Antalya'da, o ihtiyaca bir karşılık gelir."