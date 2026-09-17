AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Balıkesir\'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Silahı ya bırakırlar ya bırakırlar. Bu ülkenin artık terörle anılmaya hiçbir sabrı kalmamıştır. Terörle anılmak istemiyoruz. Bunca gelişmeyi yaşamış bir ülkenin yakın coğrafyasında bir terör örgütünün varlığını kabul edecek hali yok." dedi.

Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, 65 yıl önce bir başbakan ve iki bakanın haksız yere idam edildiğini söyledi.

AK Parti'nin darbelere karşı mücadele verdiğini anlatan Yalçın, AK Parti tarihinde darbelerle mücadelenin ayrı bir yer tuttuğunu kaydetti.

Yalçın, herhangi bir AK Parti'liye "Bu ülkeye ne tür hizmetler sundunuz?" denildiğinde söyleyebileceği tonlarca şeyin olduğunu belirterek, "Bunların başında darbelere ve darbecilere karşı verdiğimiz mücadele, Türkiye'de seçilmiş iktidarların gerçekten muktedir olabileceğini göstermiş olmamız, en önemli örneklerden bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Meclisimiz terör örgütüne mesaj vermiştir"

Yalçın, AK Parti'nin vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye meselesinin daha iyi anlaşılması için Türkiye'nin dört bir tarafında, doğusundan batısına bütün illerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda, Terörsüz Türkiye inisiyatifiyle ne yapmaya çalıştığımızı anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye inisiyatifiyle bunca gelişmeyi yakalamış Türkiye'nin artık ayağında bir terör sorunu, prangası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza bu konuda devletimizin, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı'mızın ne tür hedefler ortaya koyduğunu, neyi amaçladığını, bu sürecin sonunda neyi elde etmeye çalıştığımızı anlatmaya çalışacağız. Bazen Terörsüz Türkiye sürecinin provokasyonlarla karşılaşabileceğini de biliyoruz. Maalesef birilerinin Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşımıza oldukça provokatif bir dille aktarmaya çalıştığını da biliyoruz. Biz, hiçbir zaman bu provokasyonların parçası olmayacağız."

"Terörü artık Türkiye'nin gündeminden kaldırmaktan başka hiçbir hedefimiz yok" diyen Yalçın, Türkiye'nin 50 yıl boyunca terörle mücadele veren, bu mücadelede binlerce şehit veren bir ülke olduğunu söyledi.

Yalçın, terörün artık Türkiye'den koparabileceği herhangi bir şeyin kalmadığını dile getirerek, "Meclisimiz, terör örgütüne tıpkı Cumhur İttifakı gibi çok basit bir mesaj verdi, 'Silahları bırakın. Silahları bırakmadan herhangi bir şekilde terör örgütünün bu ülkede, bölgede, coğrafyada varlığını sürdürmesi mümkün değildir.' Silahları bırakmaktan başka terör örgütünün bir çaresi yoktur. Terör örgütüne söylenen, budur. Meclisimiz bu mesajı vermiştir." ifadesini kullandı.

Sürecin ilerlemesini dikkatle takip ettiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Top, karşı taraftadır. Silahı ya bırakırlar ya bırakırlar. Bu ülkenin artık terörle anılmaya hiçbir sabrı kalmamıştır. Terörle anılmak istemiyoruz. Bunca gelişmeyi yaşamış bir ülkenin yakın coğrafyasında bir terör örgütünün varlığını kabul edecek hali yok. Bu yüzden Meclisimizin verdiği direktifler çerçevesinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu süreci dikkatle, yakından takip edecek. Tüm provokasyonlara veya bu süreci başka yerlere çekme çabalarına karşı mücadelemiz devam edecek. Şayet terör örgütü silahlarını bırakırsa önümüzde Türkiye için çok daha güzel, çok daha parlak günler olacağını düşünüyoruz. Yakın coğrafyamız bu kadar karmaşa içerisindeyken, Ukrayna'da, İran'da savaş varken, Gazze'de insan hakları yerle bir edilmişken, yakın coğrafyamızın birçok ülkesinde iç savaşlar olurken, bazı ülkeler, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlarını açıkça ortaya koyarken bizim güçlü, bir ve beraber olmaktan başka çaremiz yok."

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

Yalçın, CHP'nin veya ondan çıkan Yeni Partinin yolsuzluklarla, cinsel skandallarla ve kendi aralarındaki koltuk kavgalarıyla anıldıklarını belirterek, "Bu kadar kavganın ve gürültünün parçası olan, kendi aralarında, kendi dertlerine bile çare bulamayan bir siyasi hareketin Türkiye'nin dertlerine deva olabileceğini tabii ki hiçbirimiz düşünmüyoruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarının yeni projeler, yeni planlar üretirken diğer partilerin birbirleriyle kavga ettiğini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Belediyelerin kaynaklarını kendileri için siyasi gelecek inşa etmek amacıyla havuzlara akıtmışlar, hortumlamışlar. Yetmezmiş gibi belediye kaynaklarıyla kendi heva ve heveslerine uygun skandallara imza atmışlar. Yetmezmiş gibi şimdi de bu skandallar üzerinden birbirleriyle kavga ediyorlar. Biz, bu kavgaların parçası değiliz, biz AK Parti'yiz, biz bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Biz, vatandaşımızla birlikte Türkiye'yi ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de konuşma yaptığı toplantıya, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.