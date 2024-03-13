AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türkiye\'nin birçok yerinde AK Parti belediyeciliği kendisini hissettirmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, " Türkiye'nin birçok yerinde AK Parti belediyeciliği, kendisini uzun süredir hissettirmiş ve Türkiye'nin şehirlerini yeniden inşa etmiş bir belediyeciliktir." dedi.
Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, seçimlere 20 günden az bir sürenin kaldığını, hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinde gerçek bir AK Parti belediyeciliğini Mardin'e kazandırmak istediklerini söyledi.
"Türkiye'nin birçok yerinde AK Parti belediyeciliği, kendisini uzun süredir hissettirmiş ve Türkiye'nin şehirlerini yeniden inşa etmiş bir belediyeciliktir." ifadesini kullanan Yalçın, seçimlerde zaferle çıktıklarını, böylece il ve ilçelere AK Parti belediyeciliği olarak en büyük hizmeti verdiklerini aktardı.
Şimdi Türkiye Yüzyılı'na hazırlandıklarını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:
"Türkiye Yüzyılı'na gitmek için belediyelerde de yerel yönetimlerde de AK Parti'nin mührü olsun istiyoruz. Şehirlerimizi de Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımızda işte o zaman Türkiye Yüzyılı olacak, hepimiz daha büyük, müreffeh ve özgür bir Türkiye'ye uyanacağız. Sevgili Mardinliler, 31 Mart yerel seçimlerine hazır mıyız? 31 Mart gecesi Mardin'in renklerini Cumhur İttifakı'nın renklerine boyamaya var mıyız? Mardin'i ve ilçelerini Cumhurbaşkanı'mıza hediye etmeye, gerçek belediyecilikle buluşturmaya var mıyız? Hepinizden Allah razı olsun. 31 Mart akşamı en güzel haberlerinizi bekliyoruz, sandığa sahip çıkın. Allah'a emanet olun."
AK Parti İl Başkanı Vahap Alma da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri destek sözlerinin arkasında duran Mardinliler olarak bu kez hep birlikte tarih yazacaklarını dile getirdi.
"Abdullah Erin başkanımızla ve 10 ilçe adayımızla ticaret, ekonomi, eğitim, ulaşım, alt ve üst yapı, spor ve kültür gibi birçok alanda şehrimizin en kısa sürede ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi olmasını sağlayacağımızdan eminiz." diyen Alma, 23 yıllık AK Parti iktidarında Mardin'e de yapılan yatırım ve çalışmaların ilerleyişlerine önemli derecede katkı sağladığını bildirdi.
AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin de millet ve devlet olarak güçlü, dimdik ayakta durabilecek güce sahip olmak zorunda olduklarını belirtti.
Birlik ve beraberliğini korumayan, güçlü liderlere, yönetimlere sahip olmayan ülkelerin başına nelerin geldiğini hep birlikte gördüklerini aktaran Erin, " Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimize reva görülen zulmü görüyorsunuz. İslam alemini başta olmak üzere insanlığı bu haksızlıktan ve bu zulümden kurtarmak için güçlü bir iradeye, lidere ihtiyaç var. Çok şükür ki bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Güçlü bir liderimiz var. Savunma sanayi başta olmak üzere son 10-15 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kritik ve stratejik alanlara yapılan yatırımlarla savunma sanayi ve ekonomik açıdan bağımsızlığımızı elde ettik." ifadelerini kullandı.
Kritik bir seçimin arifesinde olduklarına dikkati çeken Erin, 34 yıllık kamu tecrübesi olan bir aday olarak Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyeciliği Mardin'in geneline ve bütün ilçelere getirmek için destek istedi.
Rakiplerinin bugüne kadar Mardin'e, ilçelere, gençlere ve kadınlara yönelik hizmet anlamında bir projelerinin olmadığını kaydeden Erin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dertleri size hizmet etmek değil, dertleri bu memleketi güzelleştirmek değil. Dertleri birlik, beraberliğimizi güçlendirerek gençlerimize yeni iş alanları açmak, kadınlarımızı daha donanımlı hale getirmek suretiyle toplumu güçlendirmek, memleketimizin ulaşımdan ticarete, tarımdan sanayiye gençlik problemlerinden istihdama kadar karşı karşıya kaldığı problemleri çözmek değil. Onun için gezip dolaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Lütfen bu sefer Mardin'e hizmet edecek, proje üretecek, Mardin'in ekonomik, sosyal kalkınmasını sağlayacak projeleri hayata geçirecek, ehil ellere, ehil kadrolara destek verin."
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Özdağ, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirterek, partililere teşekkür etti ve Türk insanının hakkını savunmalarından dolayı duyulan şükranı dile getirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Şu anda bile hareketli 500'e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde kara işgaline katılan birlikleri ziyaret ederek saldırı hazırlığı yaptıklarını ima etti. Gallant, insani yardımların Hamas'a değil sivillere ulaşmasının sağlanacağını savundu. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz uluslararası çevrelerin endişesini artırıyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük'e ziyaret gerçekleştirdi. Karabük Valiliği, Millet Bahçesi Proje alanı ve esnaf ziyaretleri yapıldı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde yakalanan 8 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı. Dilencilere para cezası uygulandı ve vatandaşlardan gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları istendi.
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