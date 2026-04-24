AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış"

24.04.2026 22:14  Güncelleme: 22:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrılarıyla ilgili, "Sayın Genel Başkan erken seçim diyeceğine, CHP'deki taht kavgasına son vermek için bir an önce erken kurultay yapsın" dedi.

AK Parti Sakarya 78. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Divan üyelerinin belirlenmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, muhtarlar ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Toplantıda, yerel yönetimlerin vizyon projeleri ve teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, genel siyasete ilişkin de çarpıcı mesajlar verildi.

"Seçimin tarihi bellidir, bizim defterimizde erken seçim yazmaz"

Programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iki çift kelam etmek isterim. Tutturmuş 'erken seçim de erken seçim, ara seçim de ara seçim'. Anadolu'da çok güzel bir tabir var, 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış'. Biz geçen dönem milletvekillerimizle TBMM'de beraber mesai sarf ettik. Onlar yine o dönemde de 'geliyor gelmekte olan, yaklaşıyor yaklaşmakta olan' dediler. Laf salatası yaptılar. 14 Mayıs'ta da, 28 Mayıs'ta da milletimiz kararı verdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yaptı. Sayın Özgür Özel, sizde yakında Sakarya'ya gelecekmişsiniz, Sakarya'da istediğiniz cevabı milletimiz size verecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Son 25 yılda tam 19 seçim oldu. 19 seçimde yenildiniz de yenildiniz, kaybettiniz de kaybettiniz. Her seçimde mağlubiyet aldınız. İnanın ilk yapılacak seçimlerde de mağlubiyetin tadına bir kez daha varacaksınız. Sakarya'ya gelecek Sayın Özgür Özel'e bir tavsiyem var. Sayın genel başkan erken seçim, ara seçim diyene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iktidar oyununu sonlandırmak için, taht kavgasına son vermek için bir an önce erken kurultay yapsın. Önce erken kurultay, ara kurultay yapsın. CHP içerisindeki iktidar oyununu sonlandırsın sonra Cumhurbaşkanımızın ve bizim karşımıza gelsin. 25 yılda 18 seçim kaybetmişsiniz. 19 seçim kaybetmişsiniz, daha hangi yüzle erken seçim, ara seçim diyorsunuz. Seçimin tarihi bellidir. Ara seçim ve erken seçim bizim defterimizde yazmaz" dedi.

"Gelecek süreçte suya yatırımlarımızı hızlandırıyoruz"

Belediye çalışmalarına ve vizyon projelere değinen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, suyun stratejik önemine vurgu yaparak, "Seçildiğimiz günden bu güne kadar olan 2 yılı dolu dolu geçirdik. Her gün bir mahallemizde, ilçemizde yeni projeleri hayata geçirmeyle yada devam edecek olan süreçler ve yapılması gereken vizyon projeleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugüne kadar her ilçemizin ulaşmaya çalışmaya, sorunlarını ve sıkıntılarını geçmişten bu güne kadar olan problemlerini çözmeye gayret ediyoruz. Önümüzde ki süreçte küresel ısınma ile beraber tek içme suyu kaynağımız olan suya yatırımın, fuzüli bir yatırım olmadığının, insana yatırımın belgesi olarak suya olan yatırımlarımızı hızlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"672 mahallede kapı kapı dolaştık"

Teşkilatın sahadaki performansına dikkat çeken AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ise, "16 ilçemizde 672 mahallemizde kapı kapı dolaştık. Muhtarımızla, mahalle başkanımız ile el ele verdik. O vatandaşlarımızla birlikte iftar soframızı paylaştık. Onların yanında olduk, ben huzurunuzda tüm teşkilatıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
