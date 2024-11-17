AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefet belediyelerine "ağustos böceği" benzetmesi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefet belediyelerine "ağustos böceği" benzetmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz\'dan muhalefet belediyelerine "ağustos böceği" benzetmesi

Muhalefet belediyelerine konser eleştirisinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ağustos böceği gibi eğleniyorlar" dedi.

17.11.2024 19:43  Güncelleme: 19:46
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Muhalefet belediyelerine konser eleştirisinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ağustos böceği gibi eğleniyorlar" dedi.

AK Parti İlkadım 6. Olağan İlçe Kongresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı. Yılmaz, konuşmasında muhalefet belediyelerinin konser harcamalarını eleştirdi. Muhalefet belediyelerini ağustos böceğine benzeten Yılmaz, " Türkiye'de bin 400 tane belediye var, bu belediyelerden 750'si bizde. Ama bir bakın şimdi muhalefet belediyelerine ne yapıyorlar. Görüyorsunuz, takip ediyorsunuz nelerle meşguller. Hiçbirisinin milletin istekleriyle ilgili, milletin talepleriyle ilgili daha doğrusu insanların hayatının konforuyla ilgili, hizmetle ilgili bir dertleri yok. Konserler yapıyorlar. Ağustos böceği gibi eğleniyorlar. Karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar. Büyük paraları kimlere bilmem nelere aktarmışlıkları, hesabı kitabı tutulmayacak şekilde bir israf içindeler. Allah onlara hesabını sorar. Biz de soracağız ve soruyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti belediyelerinin ise hizmet için çalıştığını söyleyerek, "Ama benim belediye başkanlarım her gün genel merkezde beni arayan arkadaşlar, 'Abi ben şu işe başladım. Şu işi sonlandırmam için Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla beni bir görüştürsen. Şuradan 2 tane makine, işte 3 milyon bir para. İşte ne bileyim şöyle bir kaynak, şöyle bir imkan. 'Para bulduğunuz takdirde inanın ben burada çarkı çevireceğim, daha güzel işler yapacağım' diyen, heyecandan heyecana koşan bizim arkadaşlarımız varken, onların da nelerle uğraştıklarını hepiniz görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği videolu mesaj izlendi. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, teşkilat mensupları ve partililer katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefet belediyelerine 'ağustos böceği' benzetmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan muhalefet belediyelerine "ağustos böceği" benzetmesi - Son Dakika
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