AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Süleyman Soylu bizim için çok kıymetlidir' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Süleyman Soylu bizim için çok kıymetlidir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunu değerlendirerek, Soylu'nun AK Parti için çok özel ve kıymetli olduğunu belirtti. Yılmaz, Soylu'nun terörle mücadelede önemli hizmetler verdiğini ve başarılı bir bakanlık süreci geçirdiğini vurguladı.

01.08.2024 21:33
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Süleyman Soylu bizim için çok kıymetlidir"

AMASYA - Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye yaptığı başvuruyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Süleyman Soylu bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir. Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğine işaret eden Yılmaz, "İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye'nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş değerli bir devlet adamıdır. Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir" diye konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yılmaz, 31 Mart seçimleri sonrasına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Kaynak: İHA

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