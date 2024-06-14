AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'Bazı şeyler geride kaldı, artık önümüze bakmamız gerekiyor'

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Gerek Türkiye'de gerek Samsun'da neden beklediğimiz sonuçları alamayışımızla ilgili çok ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. Bunlar belli bir stratejik yol haritasına dönüştürülüyor. O yol haritasının seslerini önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız. Bazı şeyler geride kaldı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde özellikle depremden etkilenmiş illerden başlayarak seçim sonrası değerlendirmeleri büyük oranda tamamladıklarını söyleyen Yusuf Ziya Yılmaz, "O programlarda arkadaşlarımızla seçim sonucu değerlendirmeler yaptık. Hayat devam ediyor, koşuşturma devam ediyor. Arkadaşlarımızın motivasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Seçim sürecinde aday belirleme sürecinde olan rekabetin bittiğini, artık kucaklaşmanın, nezaketin, suhuletin zamanı olduğunu, önümüzdeki dönemde yapmamız gerekenleri konuşmamız gereken bir sathı mahaldeyiz. Samsun'da kazanamadığımız ilçelerimiz oldu. Kazansak daha güzel olacaktı ama Samsun'da elde ettiğimiz sonuçlar Türkiye genel ortalamasının gerisinde değil. Samsunumuzda daha da iyi olabilirdi. Gerek Türkiye'de gerek Samsun'da neden beklediğimiz sonuçları alamayışımızla ilgili çok ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. Bunlar belli bir stratejik yol haritasına dönüştürülüyor. O yol haritasının seslerini önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız. Bazı şeyler geride kaldı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Külliyen yanlış, yalan haber"

Belediyeler Birliği seçimlerinde AK Partili belediyelerin Millet İttifakı'na oy verdiği iddialarıyla ilgili yönelik haberlere de tepki gösteren Yılmaz şunları söyledi:

"Külliyen yanlış, yalan haber. Bu, iyi niyetten çok uzak bir habercilik anlayışıyla yapılmış bir şeydir. AK Partili belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi diye bir konu asla yok. Onunla ilgili basın açıklamasını kendi hesabından yapmıştım. O bilgi köpürtme, ajitasyon içerikli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sonuçlarına müdahale ettiği, sinirlendiği, kızdığı gibi bir takım ajitasyon dolu ve karalama içerecek, incitici bir takım cümleler içinde olan bir haber anlayışıyla yapılmış. Hiçbir şekilde doğruluk ve gerçeklikle alakası olmadığının altını çizerek söylemek istiyorum. Belediyeler Birliği seçiminde acaba Millet İttifak ortakları olan DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, CHP'nin delege sayısını söyleyerek, onların aldığı oyun da onların toplam delege kadar da olmadığını söylersem gerçek ortaya çıkar. Bırakın bizim arkadaşlarımızın onlara oy vermesini, onlar kendi delegelerinden de almaları gereken oyları alamadılar."

"Samsun'umuzu daha ileriye taşımak için gayretle çalışıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Şehrimiz için hep beraber güçlü bir şekilde il başkanımızın, milletvekillerimizin, genel başkan yardımcılarımızın önderliğinde çalışmaya, üst seviyede bir performansla Samsun'umuzu daha ileriye taşımak için gayretle çalışıyoruz. İnşallah işlerimizi Rabb'im bereketlendirsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu yaz döneminde, hep birlikte, daha da iyi geçirmiş olacağız. Hizmet yolunda cumhurbaşkanımızın açtığı bu güzergahtaki yolumuzu inşallah daha da ileriye taşımak için bayrağı gayretle çalışıyoruz. Bir taraftan şehrimizde Kültür Yolu Festivali'ni yaşıyoruz. Şehrimiz 600'ün üzerindeki etkinliğe ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN