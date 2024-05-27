AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Darbeler ve darbeciler hak ettikleri yeri buldu

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, tüm darbeler ve darbecilerin, tarih ve millet vicdanında yargılanarak hak ettikleri yeri bulduğunu bildirdi.

Sırakaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, o karanlık günleri ve statükocu zihniyeti asla unutmadıklarını belirtti.

Milletin, seçilmiş başbakanını ve onun dava arkadaşlarını dar ağacına gönderen zihniyete karşı AK Parti ile kendini bulduğunu ve kendi kendini yönetme hakkının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Sırakaya, şu değerlendirmelerde bulundu.

"150 yıldır önüne sandık konulan ve idarecisini seçme hakkına halel getirmeyen Türkiye'de vesayet düzeninin baronları ve statükocular istedikleri sonucu sandıkta alamayınca çareyi hep darbelerde buldular. Necip milletimiz ise hiç yılmadı. Halkımız kendine yakın isimleri bir şekilde buldu ve onları sandıkla, demokrasiyle ve hatta darbecilerin kurallarıyla devletin başına sürükledi, kendi istikameti olanlara, emaneti teslim etti."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Türkiye'nin ve necip Türk milletinin demokrasi, özgürlükler ve insan haklarından yana sergilediği tavrın şanlı tarihin her bir sayfasında gurur vesikası olarak insanlığa örnek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu tavrının başta coğrafyadaki ülkeler olmak üzere, aşırı sağ akımların etkisi altında kalan Avrupa ülkelerine de yol gösterici olmasını temenni ettiklerini belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"Son alçak darbe girişimi 15 Temmuz'da, kahraman milletimizin darbe girişimine karşı verdiği olağanüstü destansı mücadele ve tepkiyle ülkemizde darbeler dönemi ilelebet sona ermiştir. Tüm darbeler ve darbeciler, tarih ve milletimizin vicdanında yargılanarak hak ettikleri yeri bulmuşlardır.

Demokrasi tarihimizin büyük utancı 27 Mayıs'ın yıl dönümünde başta merhum Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve 15 Temmuz demokrasi şehitleri olmak üzere Türkiye'nin bağımsızlığı uğruna toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, dua ve saygıyla anıyorum."