AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir\'de konuştu Açıklaması
29.06.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon metrekare yüzölçümü, 250 milyon nüfusu ve 2 trilyon dolarlık milli hasılası ile artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon metrekare yüzölçümü, 250 milyon nüfusu ve 2 trilyon dolarlık milli hasılası ile artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır." dedi.

Kırşehir Ahi Stadyumu'nda düzenlenen 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu'na katılan Zorlu, burada yaptığı konuşmada, yeni bir dünya düzeninin eşiğinde, farklı coğrafyalarda farklı kaosları, savaş iklimlerini hep birlikte yaşadıklarını ve bölgede istikrarsızlık arayışlarının bir takım çevreler tarafından tetiklenmek istendiğini söyledi.

Böyle bir ortamda, güçlü liderlik, tutarlı bir dış politika ile Türkiye'nin, bölgesinde güven veren, toplumuyla bütünleşerek çok önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Zorlu, yüzde 21'lerde olan savunma sanayisinin millilik ve yerlilik oranının yüzde 80'ler seviyesine ulaştığını belirtti.

Bu gelişmelerin bütün Türk dünyası için önemli bir kazanım haline geldiğini vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu son dönemde, Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir. 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde, daha önce Türk Konseyi adını alan Türk devletlerinin birlikteliği, o teşkilat Türk adını almış, Türk Devletleri Teşkilatı haline gelmiştir. Bugün Türkiye ile birlikte 7 Türk devletimiz hamdolsun uluslararası arenada, ekonomisiyle, dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden birisi olmaya adaydır, bu yolda hızla ilerlemektedir. Yaklaşık 5 milyon metrekare yüzölçümü, 250 milyon nüfusu ve 2 trilyon dolarlık milli hasılası ile artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 23 Şubat'ta AK Parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının tesis edildiğini anımsatan Zorlu, sadece Türk devletleriyle ilişkiler değil, Türk dünyasında, soydaş ve akraba toplulukların derdiyle dertlenen, onların sesi olmaya aday bir vizyonla kurulduğunu anlattı.

Büyük Türk dünyasının önemli parçalarından birisinin de bugün bir araya geldikleri etkinliğin ev sahibi olan, bu ruhu yaşatan Karacakurt Türkmen kardeşleri olduğuna dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Onlar yeri gelmiş Selçuklu'nun akıncıları, yeri gelmiş Osmanlı'nın sancağı, yeri gelmiş Cumhuriyet'in omurgasını oluşturan ses olmuşlardır. Dolayısıyla bu hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk, gittiğimiz her sahada birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve taçlandırabilmek ülküsü olmalıdır. Bizim iç cephemizi tahkim etme ve yaşanabilecek bütün karşı duruşlara karşı hazırladığımız bu birliktelik projesi de esasında 86 milyon vatandaşımızın yanı sıra işte bu kültürel hafızanın da birlikteliği demektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun, hep birlikte doğru bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz."

Kırşehir'e yapılan yatırımlardan da bahseden Zorlu, kente yapılacak tüm proje ve çalışmalara destek olacağını, omuz vereceğini aktardı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Anadolu'nun farklı coğrafyalarından ve şehirlerinden gelen tüm Türkmenlere teşekkür etti.

Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde seslenmenin bahtiyarlığı içerisinde olduklarını dile getiren Demiryürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Ahi Evran'dan Aşıkpaşa'ya, Cacabey'den Neşet Ertaş'a bu topraklar Türklük için çok kıymetli isimler yetiştirmiştir. Bu topraklarda onların maneviyatları vardır. O yüzden bu topraklar Türklük ve hepimiz için çok kıymetlidir. Çevremiz ateş topu, Orta Doğu, Kafkaslar bir tarafımızda da Balkanlar var. Dünyanın en zor coğrafyası bu coğrafya. Bizim otağımız, çadırımız dört yol ağzında, herkesin gözünün olduğu bir noktadayız. Biz kendi içerimizde birlik düzenimizi sağladıkça, dünyada yenemeyeceğimiz hile yoktur. Çünkü bu aziz millet, bu necip millet, tarih sahnesine çıktığı günden bu güne Cenabıallah'ın lütfu ile kendi sancağı altında hür ve bağımsız yaşamıştır. İlelebet hür ve bağımsız yaşamaya iman etmiştir."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın da konuştuğu etkinlikte, Karacakurt Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Serdar Güneş tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi.

Toy kapsamında katılımcılar, alandaki çadırları ve sergilenen Türkmen geleneğine ait ürünleri inceledi.

Zorlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kürşad Zorlu, Etkinlikler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
14:08
Yavaş’tan “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem“ dediği iddiasına yalanlama
Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
13:42
İsrail ordusundan sürgün haritası Gazze’deki mahalleleri tek tek işaretlediler
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
11:29
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 4 kişi feci şekilde can verdi
Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 4 kişi feci şekilde can verdi
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 15:25:50. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.