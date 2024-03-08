AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir'de partililerle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarından bahsetti ve AK Parti'nin sandıktan başarıyla çıkacağını belirtti. Elitaş, Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarının dava şuuruna inanan insanlardan oluştuğunu ve koltuk sevdasında olanların AK Parti'nin yanında yerinin olmadığını vurguladı.

08.03.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz. Gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz." dedi.

Nevşehir'de bir sosyal tesiste partililerle bir araya gelen Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasi tarihinde eşi görülmemiş başarılara imza attığını, hiçbir seçimde kaybetmediğini söyledi.

Yerel seçimlerde de AK Parti'nin sandıktan başarıyla çıkacağını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz. Gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz. Sandığa giden, sandıktaki sonuçları da demokratik haklarını da koruyan bir siyasi partiyiz. O yüzden 23 gün içerisinde gayret göstermemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en büyük eseri AK Parti'dir. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşı olabilmek, beldemizin mamur olabilmesi için yaptığımız hizmetlerle anılmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için kaybettirmeye konumlu olmamak lazım. Bu davaya engel çıkarmaya çalışanların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin, onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin."

Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı Ali Kemikkıran'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Acıgöl ilçesine geçen Elitaş, AK Parti Belediye Başkan adayı Ercan Ertaş'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Elitaş, AK Parti, Nevşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Rizespor’a 6 atan Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye maç sonu olay gönderme Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonu olay gönderme
22:01 Eyüpsultan’da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
00:02 Rizespor’a sahayı dar eden Okan Buruk’tan şampiyonluk sözleri Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri
23:01 Duyanlar inanamıyor Torreira, Galatasaray’da ilk golünü attı Duyanlar inanamıyor! Torreira, Galatasaray'da ilk golünü attı
21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:23 İsrailli haham Gazze’deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli İsrailli haham Gazze'deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:45 Mossad’a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 00:32:47. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement