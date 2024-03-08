Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz. Gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz." dedi.

Nevşehir'de bir sosyal tesiste partililerle bir araya gelen Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasi tarihinde eşi görülmemiş başarılara imza attığını, hiçbir seçimde kaybetmediğini söyledi.

Yerel seçimlerde de AK Parti'nin sandıktan başarıyla çıkacağını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz. Gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz. Sandığa giden, sandıktaki sonuçları da demokratik haklarını da koruyan bir siyasi partiyiz. O yüzden 23 gün içerisinde gayret göstermemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en büyük eseri AK Parti'dir. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşı olabilmek, beldemizin mamur olabilmesi için yaptığımız hizmetlerle anılmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için kaybettirmeye konumlu olmamak lazım. Bu davaya engel çıkarmaya çalışanların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin, onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin."

Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı Ali Kemikkıran'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Acıgöl ilçesine geçen Elitaş, AK Parti Belediye Başkan adayı Ercan Ertaş'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.