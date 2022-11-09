AK Partili Kurtulmuş'tan "Mahir Ünal" ile ilgili soruya gündem olacak cevap - Son Dakika
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AK Partili Kurtulmuş'tan "Mahir Ünal" ile ilgili soruya gündem olacak cevap

09.11.2022 09:36

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuk olduğu canlı yayında geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'le ilgili tartışmalı sözleri sebebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal ile ilgili soruya cevap verdi. Kurtulmuş, "Ben dedemin Osmanlı ile Cumhuriyet zamanını ayırt edemem. Böyle bir absürt, böyle bir yanlış, böyle bir hatalı tarih okuması olmaz. Köksüz millet olmaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk oldu. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekiliyken "Cumhuriyet düşünce setlerimizi yıktı" sözlerinin tartışma yaratmasının ardından partideki görevinden istifa eden Mahir Ünal hakkındaki soruya da yanıt verdi.

"BÖYLE BİR ABSÜRT TARİH OKUMASI OLMAZ"

Dedesinin malulen emekli bir Osmanlı subayı olduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, Ben dedemin Osmanlı ile Cumhuriyet zamanını ayırt edemem. Böyle bir absürt, böyle bir yanlış, böyle bir hatalı tarih okuması olmaz. Köksüz millet olmaz" dedi.

"AK PARTİ'YE FEDAKARCA HİZMET ETMİŞ BİRİ"

Kurtulmuş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mahir Ünal Bey hakikaten AK Parti'ye fedakarca hizmet etmiş, değerli arkadaşlarımız. Çeşitli pozisyonlarda genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili olarak, seçimlerde görev almış arkadaşımız. Cumhurbaşkanımız da zaten grup toplantısında bunu kamuoyuna ilan ederken bundan sonra da Mahir Ünal'la çeşitli platformlarda çalışmaya devam edeceğiz dedi. Mahir Bey hassasiyetle ortaya çıktı, Cumhurbaşkanımız da bu kararı almış oldu.

"BİZİM CUMHURİYET'LE SIKINTIMIZ YOK"

Bizim Cumhuriyetle sıkıntımız yok. Başkalarının Osmanlı, Selçuklu ile sıkıntısı olabilir. Biz tarihi bütün olarak okuyoruz. Çok geniş coğrafyada bize ait olan tarihin her parçasını, bölümünü kabul ediyoruz. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet bizim. Dedem Numan Kurtulmuş, Osmanlı subayı. 7 cephede savaşmış, malulen 39 yaşında emekli olmuş Cumhuriyet subayı aynı zamanda. Köksüz millet olmaz. Hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Atalarımızın bir kısmı ile sorunu olanlar varsa onların bileceği iş."

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Son Dakika Politika AK Partili Kurtulmuş'tan 'Mahir Ünal' ile ilgili soruya gündem olacak cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Kurtulmuş'tan "Mahir Ünal" ile ilgili soruya gündem olacak cevap - Son Dakika
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