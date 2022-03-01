Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

01.03.2022 20:07

Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti" Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi...

Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım:

"Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti"

ESKİŞEHİR - Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti. 1960'tan bu yana hükümetlerin ömrü tam 14 aydı" dedi.

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ilk ziyaretini Anadolu Üniversitesi'ne gerçekleştirdi. Burada Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Yıldırım'ı makamında ağırladı. Ziyaretlerine devam eden Binali Yıldırım, sonraki durağı Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yıldırım, daha sonra Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Harun Karacan ve Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda partili katıldı.

"Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti"

Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yapan Genel Başkanvekili Binali Yıldrım, "80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık. Çünkü neden yapılamıyordu; vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke hep zaman kaybetti. 1960'tan bu yana kadar hükümetlerin ömrü tam 14 aydı. 39 hükümet, 14 ayda ne yapacaksınız, soruyorum size. 14 ayda sadece bakanlığı tanırsınız, brifingleri alırsınız. Sonra da eşyalarını toplarsınız. İstikrar çok önemli. Belli ki istikrarın önemini fark edemeyenler var. Eski istikrarsızlık dönemini özleyenler olduğunu görüyorum. Daha 15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçti. Ülkeyi darbe heveslilerinin nereden nereye getirdiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Onlar zannettiler ki 28 Şubat, 12 Mart'ta olduğu gibi düşündüler. 27 Nisan'da darbe bildirisini geriye gönderen bir iktidar vardı, bir lider vardı, Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı
Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı
Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım, Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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