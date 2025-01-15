AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi

Politika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Ocak'ta yapılacak AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi ile görevini Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş'e devredeceğini açıkladı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız, Yusuf İbiş kardeşimize emanet." ifadesini kullandı.

Ömrünün en kıymetli vazifesini tamamlamanın gururunu ve Yusuf İbiş'in, devrettiği bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını bilmenin gönül rahatlığını yaşadığını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Gençlik teşkilatımıza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz. 17 yaşımda üye olarak katıldığım, okul başkanlığı, İzmir il yönetim kurulu üyeliği, İzmir il başkan yardımcılığı, MKYK üyeliği, İzmir il başkanlığı ve son olarak genel başkan olarak görev yaptığım AK Parti Gençlik Kollarımızda başından sonuna kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 'Gençliğinle Türkiye'ye yön ver' diyerek 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongremizde tüm kardeşlerimizi, büyüklerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Kongremiz, ülkemize, milletimize ve gençliğimize hayırlı olsun."