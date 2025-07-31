AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Eskişehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Eskişehir'de konuştu Açıklaması

31.07.2025 20:10
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadınların siyasette, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer edinmesi için çalışıyoruz.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadınların siyasette, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer edinmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti olarak kuruluşlarından bu yana, Anadolu kadınının gücüne ve ferasetine inanarak siyaset yaptıklarını söyledi.

Kadınların bu topraklarda hem üretimin hem de değişimin temeli olduğunu ifade eden Ercan, "Kadın Kolları olarak da bu anlayışın sahadaki taşıyıcısıyız. 81 ilde, 922 ilçede, mahalle ve köy teşkilatlarımızla kadınların hayatına dokunan, çözüm üreten, destek veren bir yapıyı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

"Kalkınmanın gerçek anlamda kadın emeğiyle hayat bulacağına inanıyoruz"

Kadınları hiçbir ayrım yapmadan destekleyen, onların potansiyeline inanan ve önlerini açan bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Ercan, "Kadınların siyasette, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer edinmesi için çalışıyoruz. Kalkınmanın gerçek anlamda kadın emeğiyle hayat bulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatifleri aracılığıyla kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, ekonomik kalkınmanın yanı sıra aynı zamanda sosyal dayanışmaya da güç kattığını söyleyen Ercan, "Kadın emeği bir tercih meselesi değildir, bu toplumsal adaletin, fırsat eşitliğinin ve demokratik kalkınmanın en temel gereğidir. Kadınların emeğini görmezden gelen, onları toplumsal hayattan dışlayan hiçbir anlayış ne adalet tesis edebilir ne de kalkınmayı sürdürebilir. Bizler, kadını hayatın her alanında aktif kılan, üretimde, istihdamda, yönetimde söz sahibi yapan bir yaklaşımı benimsiyoruz." diye konuştu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, güçlü bir ülkenin güçlü kadın, aile ve toplum olarak üç bileşeninin olduğunu söyledi.

Bu üç sac ayağından biri zayıf olduğunda, kalkınmanın sürdürülebilir olamayacağını, toplumsal barışın sağlanamayacağını ve gelecek kuşaklara umut vadeden bir ülke inşa edilemeyeceğini vurgulayan Gürcan, "Bu nedenle, kadınların güçlendirilmesi yalnızca bir eşitlik meselesi değil aynı zamanda bir kalkınma vizyonudur." dedi.

Kadınların kazançlarının yüzde 80'ini ailelerine, eğitim süreçlerine ve topluma yatırdığını dile getiren Gürcan, "Kadın, sadece üretici değil aynı zamanda nesillerin yetiştiricisi, toplumun niteliğini belirleyen en büyük etkendir. Bugün ülkemizde kadınların kooperatifleşmesi, eğitim alması, girişimcilik yolculuğuna çıkması, siyasi ve sosyal hayatta söz sahibi olması, kararlı bir liderliğin neticesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da kadının, toplumun temeli ve ailenin can damarı olduğunu belirterek, "AK Parti olarak kadınlarımızın sadece sosyal hayatlarında değil, ekonomik ve siyasal alandaki güçlenmelerine de büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun'un da konuşma yaptığı programa, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve kadın kooperatif başkanları katıldı.

Ercan ve beraberindekiler daha sonra Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan, ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangında yaralanan orman işçisi Kader Dereli'yi tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ercan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil vatanı korumak için canla başla mücadele ederken yaşamını yitiren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Eskişehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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