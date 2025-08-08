AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Ardahan'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Hep beraber gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim gece gündüz demeden halkı için çalışan bir Cumhurbaşkanımız var." dedi.

Ercan, Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Ardahan Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, serhat şehri Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dün Kars'ta Harakani Hazretleri'nin diyarında, bugün de bir başka serhat şehri Ardahan'da bulunduklarını dile getiren Ercan, "Bunun gururunu yaşıyoruz. Nasıl ki ecdadımız Anadolu'ya bu topraklardan girdi ve Anadolu'yu bizim yurdumuz yaptıysa, bizler de aynı şekilde Allah'ın izniyle inşallah bu topraklardan başlayarak bütün yurdumuzu, 81 ilimizi ak bayraklarımızla yeniden ve yeniden buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde alınacak kararların önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulduğunu belirten Ercan, "Önce Türkiye'nin görüşleri alınıyor. Bu çok önemli kıymetli kardeşlerim. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda dünya lideri olduğu gibi, artık Türkiye de lider ülke konumunda. Dünyanın bazı alanlarda ilk 3'üne girmiş durumdayız. Ama çok daha iyiye gidiyoruz hamdolsun. Özellikle savunma sanayisi, Türkiye'mizin ne kadar geliştiğinin göstergesi." diye konuştu.

Ercan, Türkiye'nin daha güçlü olması ve büyümesi için çok çalışmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hep beraber gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim gece gündüz demeden halkı için çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Bir telefon geliyor, Putin ile görüşüyor. Putin ile pazarlık yapıyor, arkasından geliyor benim Antalya'nın bilmem ne köyündeki ameliyat olmuş teşkilat üyem onu arıyor. Hamdolsun. 'Allah onu başımızdan eksik etmesin.' diyorum. Ardahan'daki birlik ve beraberliğinizin daha iyi olmasını diliyorum. Hamdolsun çok güzel birlik beraberlik ortamı gördük, şahit olduk."

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da partilerinin en sağlam temellerinden birisinin kadınlar olduğunu belirterek, "Kurulduğu ilk günden bu yana kadınların sesi, emeği, katkısı ve duası olmadan tek bir adım dahi atılmamıştır." dedi.

Toplantı basına kapalı devam etti.