AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu

10.06.2022 19:32

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçenin Sapak mevkisinde yer alan Orhan Özdemir Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Keşir, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vilayetler Birliği Konağı'nı da ziyaret etti.

Ayşe Keşir, AA muhabirine, Akçakoca ilçesine yapılan yatırımları ve devam eden projeleri yerinde görmek için geldiğini söyledi.

Sağlık alanında ilçeye ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Keşir, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde istediğimiz ziyaretleri yapamadık. Son bir yıldır verilen görev nedeniyle Türkiye'de çok ciddi yoğunluğumuz oldu. Akçakoca yatırımları da takip etme, projeleri görmek istedik. Özellikle hastane, İlçe Sağlık Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerine bakmak, görmek istedik. Şu anda hastanemize tomografi cihazı da geldi. Hastanenin acilinin genişletilmesi için çalışma yaptık ve genişlettik. Özellikle sağlık ve eğitim çok önemsediğim hizmetler. Akçakoca'da hastaneye aldığımız tomografi cihazı sayesinde bir tek hasta bile tomografi için Düzce'ye gitmiyor. Akçakocalı hastaları bunlardan kurtardık. Günlük 10-15 hasta tomografi çektirebiliyor. Akçakoca yaz turizmi fazla olduğu için sağlık yatırımlarını yaptık. Bu yatırımları yerinde görmek istedik."

AK Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ise Akçakoca'ya desteklerinden dolayı Keşir'e teşekkür etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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