AK Parti Bursa teşkilatlarından Orhaneli çıkarması - Son Dakika
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AK Parti Bursa teşkilatlarından Orhaneli çıkarması

24.08.2022 10:43

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde AK Parti Bursa Teşkilatı Orhaneli ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde AK Parti Bursa Teşkilatı Orhaneli ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel, Osman Mestan ve Zafer Işık Orhaneli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekilleri, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile beraber ilçenin Beyce pazarında köylü esnafı ve şehir merkezindeki iş yerlerini gezerek vatandaşlarla sohbet edip onların dertleri dinledi.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "100 günde yüz yüze programımızda güzel buluşmalar oldu. Vatandaşlarımızla hasbihal ettik, ederken de sorunları dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Biz bugün sahaya çıkmış parti değiliz, hep sahadaydık, hep vatandaşla iç içeyiz. AK Parti hep sahada olan hep milletin içinde olan bir partidir" dedi.

Beyce pazarında bir esnaf ilgi ve sevgisini gösterirken Çavuşoğlu'na kavun keserek ikramda bulundu. Program, gece yarısına kadar ilçe ve mahallelerinde devam etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bursa teşkilatlarından Orhaneli çıkarması - Son Dakika

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