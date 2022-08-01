AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

01.08.2022 14:38

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan'ın babasının cenaze törenine katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan'ın babasının cenaze törenine katıldı.

Evinde yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu 90 yaşında vefat eden Hakkı Hikmet Aslan için Ahi Evran Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Camide, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Aslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aslan'ın yakınları, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti AK Parti eski milletvekili Muzaffer Aslan'ın acı günü AK Parti eski milletvekili Muzaffer Aslan'ın acı günü
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement