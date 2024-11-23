AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin\'den Ekonomi Vurgusu

Politika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, " Siyaset, millete hizmet işidir. Hizmet de AK Parti'nin işidir, Cumhur İttifakı'nın işidir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Gölbaşı 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Şahin, AK Parti'nin kurulduğu tarihten bu yana güçlü bir Türkiye için kararlılıkla adım attığını belirterek, "Siyaset, millete hizmet işidir. Hizmet de AK Parti'nin işidir, Cumhur İttifakı'nın işidir. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin desteğiyle hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın yaşadığı problemlerin farkında olduklarını söyleyen Şahin, "Elbette ki son dönemlerde yaşadığımız bazı sorunların oluşturduğu problemlerin de farkındayız. Dünyadaki bölgesel sıkıntılarla tetiklenen bir ekonomik dar boğazdan geçtiğimizin farkındayız. Ancak geride bıraktığımız yıllarda, dönemlerde bunlardan çok daha ağırlarını yaşadık ve hepsinin üstesinden geldik. İnşallah yeni ekonomi programımızla küresel ölçekte yaşanan pandeminin, ülkemizde yaşanan depremin oluşturduğu ekonomik dar boğazlığı hep birlikte aşacağız ve önümüzdeki yıllar milletimizin refahının arttığı, satın alma gücünün daha da yükseldiği bir dönem olacak inşallah" diye konuştu.

Şahin, 2025'te enflasyonun dizginleneceğini belirterek, "2026 da inşallah enflasyonun üstesinden geldiğimiz bir dönem olacak. Bunların pozitif manada emarelerini hep birlikte görüyoruz. Cari açığımızın düştüğünü, ihracatta rekorlar kırdığımızı görüyoruz. Merkez Bankamızın rezervlerinin 159 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ÖZGÜRLEŞTİREN BİR LİDER ÖNÜMÜZE DÜŞTÜ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da AK Parti'nin 22 yıl içerisinde Türkiye'de destan yazdığını kaydederek şöyle konuştu:

"Bir lider, Türkiye'yi özgürleştiren bir lider önümüze düştü. Dünyada da özgürlüğün ve adaletin bayraktarlığını yapmak istiyor. ve bizler de onun arkasında saf tutarak bu kongreden çıkacak her türlü sonuç, her türlü değerlendirmenin neticesinde o liderin arkasında saf tutarak, onun bize gösterdiği vizyonda yürümek için durmadan, gece- gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kongrede tek aday olan mevcut Başkan Selim Akceylan, geçerli oyların tümünü alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.