AK Parti Genel Sekreteri İnan, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirdi Açıklaması

18.04.2026 15:51
"Türkiye'nin ortaya koyduğu insanlık dolu diplomasi gücü, birçok alanda mazlum coğrafyalarda büyük bir ferahlık da ortaya koyuyor. İnşallah barışın, adaletin ve dayanışmanın daha fazla pekişmesi için Antalya Diplomasi Forumu'nun sonuçlarının çok yoğun fayda getireceğine inanıyorum" - "Antalya'da diplomasinin kalbi atıyor. Yaklaşık 2 gündür gerçekten küresel sistemin aksaklıkları, arızaları ve küresel adaletsizliğin tüm sorunları bugün burada, Antalya'da insanlık için konuşuluyor"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını belirterek, Antalya Diplomasi Forumu'nun barışın, adaletin ve dayanışmanın daha fazla pekişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İnan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026" kapsamında, AA muhabirine forumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ADF'nin en güzel şehirlerden Antalya'da düzenlenmesinin önemine değinen İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten 20'yi aşkın devlet başkanını, hükümet başkanını ülkemizde ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Programı başından sonuna kadar büyük bir ev sahipliğiyle ve büyük bir titizlikle gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Antalya'da diplomasinin kalbi atıyor. Yaklaşık 2 gündür gerçekten küresel sistemin aksaklıkları, arızaları ve küresel adaletsizliğin tüm sorunları bugün burada, Antalya'da insanlık için konuşuluyor. Bu da Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğinde, küresel liderliğinde, ev sahipliğinde gerçekleşiyor."

Türkiye'nin dış politikadaki gücü

İnan, AK Parti olarak 14 Ağustos'ta 25. senelerini kutlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan liderliğinde, AK Parti'nin her alanda büyük hizmetler yaptığını vurgulayan İnan, "Ama en büyük kurumsallık, en büyük ilerleme ve en büyük gelişme alanlarından bir tanesi de dış politikadaki insanlığa, adalete dayalı ve mazlum coğrafyaların haklarına dayalı, onurlu bir dış politikayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye 25 senedir başarıyla sürdürüyor." diye konuştu.

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en kıdemli liderlerinden, en iyi politikacılarından biri olduğunu söyledi.

Küresel sistemin arızalarına, dünyadaki tüm adaletsiz düzene yönelik en ciddi itirazları Erdoğan'ın dile getirdiğine dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"One minute haykırışından sonra 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyerek, bugün dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıların kaynağına ve küresel sistemin arızalarına bizim liderimiz her zaman dikkat çekip, itirazlarını dile getirdi. Bugün inşallah Türkiye'nin ortaya koyduğu bu insanlık dolu diplomasi gücü, birçok alanda mazlum coğrafyalarda büyük bir ferahlık da ortaya koyuyor. İnşallah barışın, adaletin ve dayanışmanın daha fazla pekişmesi için Antalya Diplomasi Forumu'nun sonuçlarının çok yoğun fayda getireceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

