AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur - Son Dakika
AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur

AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur
14.03.2026 23:09
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aydın Vefa İftarı'nda yaptığı konuşmada, ''CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur'' dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen İnan, ''Bugün CHP'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü temizleyemezseniz, Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının aynısını sana yapacaklar'' dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aydın Vefa İftarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP İÇİNDE SİLİVRİ DİKTATÖRLÜĞÜ KURULMUŞTUR"

"CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur" diyen İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Bugün CHP'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü temizleyemezseniz, Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının aynısını sana yapacaklar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur

"KUTLU YOLDA ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan İnan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeni dönemdeki siyasi mücadelesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Özlem Çerçioğlu başkanımız, bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyecektir! Onun sağında bu şehrin vefalı insanları, solunda Aydın'ın yiğit efeleri vardır. Arkasında dağ gibi duran, kapı gibi dimdik duran mert AK Parti kadroları vardır."

Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gundi Boys Gundi Boys:
    o laf agzina cok yakisiyor 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP içinde Silivri diktatörlüğü kurulmuştur - Son Dakika
