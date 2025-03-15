AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız" "Ey İmamoğlu, senin sicilin de bozuk, ahlakın da bozuk, bataryan da bozuk, bu millet bataryası bozuk olan telefona hiçbir zaman şarj takmaz bunu da böyle bilin" AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili...

15.03.2025 22:16
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AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız"

"Ey İmamoğlu, senin sicilin de bozuk, ahlakın da bozuk, bataryan da bozuk, bu millet bataryası bozuk olan telefona hiçbir zaman şarj takmaz bunu da böyle bilin"

KIRKLARELİ - AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Ey İmamoğlu, senin sicilin de bozuk, ahlakın da bozuk, bataryan da bozuk. Bu millet bataryası bozuk olan telefona hiçbir zaman şarj takmaz bunu da böyle bilin. Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Kırklareli'nde ziyarette bulundu. İnan, ilk olarak Pınarhisar ilçesinde belediye başkanlığı ve İlçe teşkilatını ziyaret etti. İnan ve beraberindekiler AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti. İnan, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'tan bilgi aldı. İnan ve beraberindekiler daha sonra İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa iftarına katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İnan, yaptığı konuşmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

AK Parti'de güçlü bir lider olduğunu belirten İnan, "AK Parti'de değerli başkanlarım, istişare kültürü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise hizipler savaşı vardır. AK Parti'de güçlü liderlik vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden şaibeli kongreler ve kurultaylar vardır. Biz hiziplerin değil, biz milletin partisiyiz. Türkiye bu zübük siyasetinden çok çekti. Bugün Kırklarelililer, tüm teşkilatlarımızla birlikte tüm Türkiye'ye bir şey söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağım. Bugün her şeyi parayla satın alacağını zannedenlere jetonla, kongrelerinde genel başkanlarını devirenlere sesleniyoruz Türk siyasetinde ne kadar pil ömürlü kişi varsa hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. ve hepsini de biz yendik, Recep Tayyip Erdoğan yendi, AK Parti yendi" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen İnan, "Ey İmamoğlu, senin sicilin de bozuk, ahlakın da bozuk, bataryan da bozuk. Bu millet bataryası bozuk olan telefona hiçbir zaman şarj takmaz bunu da böyle bilin. Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız. O nedenle biz Libya deniz gibi dalgalanan, Karabağ'da destan yazan, Suriye'deki mazlumları kuşatıp, koruyan, bu al bayrağın altında 'dünya beşten büyüktür' diyerek, dünyadaki bütün adaletsiz düzene meydan okuyan Türkiye'yi tam yirmi kat büyüten ve Türkiye'de teröre diz çöktüren Recep Tayyip Erdoğan'la milletimizle birlikte yol yürümeye Kırklareli teşkilatımızı birlikte yol yürümeye emin adımlarla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İnan, "Bizim için makamların hepsi gelip geçici. Bizim için önemli olan taşıdığımız bu şanlı rozetin, partimizin bayrağı ve AK Parti'nin üyesi olma sorumluluğumuzdur. AK Parti'nin bir neferi olma sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle soframıza bereket getiren, kıymetli geçmiş dönem teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Araştırma kamuoylarından tutun, tüm bize gelen talepleri çözme irademizden tutun 2028'de durmak yok, yola devam diyerek sizlerin hayır dualarıyla, enerjileriyle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte yola devam edeceğiz" dedi.

İnan, iftarda emeği geçen herkese teşekkür etti. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'da konuşma yaptı. İnan'a MKYK üyesi Ceren Tuncel de eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Cumhurbaşkanımız sıkletinde hiçbir zaman olamazsınız' - Son Dakika

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