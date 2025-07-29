AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, İzmir'de orman yangınında zarar gören bölgelerdeki çalışmalara ilişkin açıklama

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de orman yangınlarının hasar oluşturduğu Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde 281 konutun inşa edileceğini bildirdi.

İnan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İzmir'de 25 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde yaşanan orman yangınlarının oluşturduğu zararlarının giderilmesi amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

AFAD'ın yangın bölgelerini genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğini, birçok bakanlık ile kurumun çalışma gerçekleştirdiğini anlatan İnan, "Yangının ardından hızla hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için acil yardım ödeneği gönderildi. Yangın bölgesinde sıcak yemek, ikramlık, su, içecek, kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Yangından etkilenen vatandaşların tahliyesi gerçekleştirildi ve güvenli bölgelere yerleşimi sağlandı." ifadesini kullandı.

Ödemiş'te 138, Seferihisar'da 143 konut inşa edilecek

Eyyüp Kadir İnan, yangında telef olan 1797 arı kovanı, 89 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın sahiplerine teslim edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ödemiş'te 111 konutluk hak sahipliği tespit edilmiş olup, 138 konutluk proje çalışması yapılmıştır. Yapım ihale sürecine devam edilmektedir. Karadoğan'da 55 konut ve 16 ahır inşa edilecek. Yeni yerleşim alanına tamamen taşınacak olan Tosunlar'da 64 konut, 8 dükkan, 1 cami, 1 köy konağı ve 1 ahır inşa edilecek. Suçıktı'da 14 konut ve 3 ahır inşa edilecek. Üzümlü'de 5 konut ve 1 ahır inşa edilecek. Seferihisar'da 107 konut ihtiyaç olacağı belirlenmiş olup, 143 konutluk proje çalışması tamamlanarak yapım ihale çalışmalarına başlanmıştır. Burada 143 konut inşa edilecek. Daha güvenli, konforlu ve sağlam konutları köy yaşamını da koruyarak en kısa zamanda inşa edip milletimize teslim edeceğiz."